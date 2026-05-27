El Ta-Te-Ti filosófico, la megamaqueta energética y otras joyitas: qué ver en la Feria Educativa de la UNSJ

La Feria Educativa de la Universidad Nacional de San Juan (FEDU) volvió a desplegar todo su potencial este miércoles 27 de mayo en el Comedor Universitario “Juan Gutiérrez”, dentro del Complejo Universitario “Islas Malvinas” (CUIM), en Rivadavia. Durante la primera jornada, cerca de 150 grupos de estudiantes de nivel secundario recorrieron los distintos stands, donde cada unidad académica ofreció experiencias, juegos y demostraciones para acercar sus carreras.

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Organizada por facultades -Ingeniería, Filosofía, Humanidades y Artes; Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Ciencias Sociales; Arquitectura, Urbanismo y Diseño; y la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud- la feria no solo apuntó a difundir planes de estudio, sino también a mostrar la vida universitaria en acción. Talleres, actividades artísticas y espacios recreativos completaron una propuesta pensada para orientar decisiones vocacionales.

Embed - El Ta-Te-Ti filosófico, la megamaqueta energética y otras joyitas de la Feria Educativa de la UNSJ

Filosofía que se juega, se pregunta y se debate

Uno de los espacios que más curiosidad despertó fue el stand de la Licenciatura en Filosofía, donde un “Ta Te Ti filosófico” reemplazó las tradicionales fichas por rostros de pensadores. A su alrededor, afiches con frases y preguntas invitaban a los visitantes a intervenir y reflexionar.

Milagro Álamo, estudiante de la carrera, explicó que el objetivo fue generar un acercamiento distinto: “La idea es convocar a los estudiantes del nivel secundario que vienen a hacernos preguntas sobre la carrera, pero también sobre inquietudes que tienen en su vida”. Según contó, las consultas giraron en torno a temas clásicos: el amor, la muerte, la existencia o la posibilidad de una vida después de ella.

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Lejos de ofrecer respuestas cerradas, el stand propuso el debate. “No sabemos si damos respuestas, pero sí generamos discusiones”, señaló. Además, destacó el interés creciente de los jóvenes, muchos de los cuales ya tienen contacto con la filosofía en la escuela secundaria.

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El espacio también buscó visibilizar el rol de las mujeres en la historia del pensamiento. Desde referencias visuales hasta anécdotas -“chismes filosóficos”, como los definió-, el equipo apuntó a ampliar la mirada tradicional sobre la disciplina.

Experimentos que vibran y despiertan vocaciones

En el área de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN), la física se volvió tangible. Fernando Vargas, estudiante de segundo año, mostró el funcionamiento de un vibrador mecánico: una cuerda conectada a un sistema que permite visualizar distintos modos de vibración según la frecuencia.

Aunque aclaró que se trata de contenidos de niveles más avanzados, explicó que estas experiencias forman parte de la formación práctica. “Todo esto lo hacemos los estudiantes. Incluso podemos proponer experimentos y desarrollarlos con guía docente”, comentó.

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A pocos metros, otros dispositivos como péndulos -incluido uno construido por el propio Vargas- completaban un recorrido donde la teoría se transformaba en experiencia directa. La consigna fue clara: mostrar que la ciencia no solo se estudia, sino que también se construye.

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Una maqueta para entender cómo llega la energía a casa

En el sector de Ingeniería, una gran maqueta captó la atención de estudiantes de todas las edades. Allí, el profesor Leonardo Ontiveros, de Ingeniería en Energía Eléctrica, explicó el funcionamiento de un sistema eléctrico moderno.

El modelo representaba las tres etapas principales: generación -tanto convencional como renovable-, transmisión y distribución. “Intentamos que sea fácil de entender para el público en general”, indicó, remarcando que la carrera abarca tanto aspectos técnicos como económicos.

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Ontiveros también apuntó a derribar prejuicios: “Se cree que el ingeniero eléctrico es quien instala un ventilador o un aire acondicionado, pero la realidad es mucho más amplia”. En ese sentido, subrayó que se trata de una profesión con alta demanda a nivel global y escasa cantidad de egresados.

Además, destacó la creciente participación femenina en el área y alentó a más jóvenes -especialmente mujeres- a considerar esta opción académica.

Decidir el futuro, entre múltiples caminos

Entre los visitantes, Agustín Cano, estudiante secundario, recorría los stands con varias opciones en mente. Ingeniería electromecánica captó especialmente su atención, aunque también manifestó interés por arquitectura y abogacía.

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Como él, cientos de jóvenes transitaron la feria en busca de información, pero también de experiencias que los acerquen a una decisión clave. La FEDU, en ese sentido, volvió a consolidarse como un espacio donde la universidad se abre, se muestra y dialoga con quienes están a punto de elegir su próximo paso.

La actividad continuará este jueves 28 de mayo, con nuevas recorridas, propuestas participativas y la misma premisa: acercar la educación superior a los estudiantes sanjuaninos desde un enfoque dinámico, accesible y concreto.

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