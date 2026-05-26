La UCCuyo lanza su Expo Vocacional 2026: todo lo que tenés que saber

Llega ese momento bisagra en la vida de miles de jóvenes sanjuaninos: terminar la secundaria y definir qué camino seguir. Para muchos, la presión es similar a la de salir a la cancha a jugar el partido más importante de sus vidas. Bajo esa premisa, la Universidad Católica de Cuyo calienta los motores para lo que será la Expo Vocacional UCCuyo 2026, un evento diseñado para que la elección de una carrera se viva con la misma pasión, estrategia y emoción que un verdadero Mundial.

La cita tendrá lugar los próximos miércoles 27 y jueves 28 de mayo en las instalaciones del SUM de la UCCuyo. Las puertas estarán abiertas en una doble jornada extendida, desde las 09:00 hasta las 19:30 horas, permitiendo que tanto los turnos mañana y tarde de las escuelas, como los padres interesados en acompañar a sus hijos, puedan acercarse a recorrer la amplia oferta académica.

Lejos de las estructuras tradicionales de folletos y charlas monótonas, la Expo Vocacional de este año apuesta fuertemente por la interactividad bajo el lema "Tu carrera, tu mundial". La propuesta busca que los asistentes no solo consulten los planes de estudio, sino que también descubran las carreras a fondo a través de experiencias en vivo para sentir las profesiones de cerca mediante laboratorios, talleres y simulaciones de las distintas facultades. Además, será una oportunidad clave para conocer a su próximo equipo, permitiendo a los jóvenes charlar mano a mano con alumnos avanzados y docentes que los guiarán en sus primeros pasos universitarios.

La invitación está abierta a toda la comunidad educativa de la provincia y a aquellos que buscan redefinir su rumbo profesional y poner su futuro en movimiento. De cara a estas dos intensas jornadas, la gran pregunta ya quedó flotando en el aire de la juventud sanjuanina sobre en qué cancha va a jugar su futuro.