miércoles 27 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Educación superior

La UCCuyo lanza su Expo Vocacional 2026: todo lo que tenés que saber

Los días 27 y 28 de mayo, la universidad privada abrirá sus puertas en una feria destinada a que los futuros profesionales de San Juan descubran su vocación con dinámicas interactivas y experiencias en vivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ucc cuyo

Llega ese momento bisagra en la vida de miles de jóvenes sanjuaninos: terminar la secundaria y definir qué camino seguir. Para muchos, la presión es similar a la de salir a la cancha a jugar el partido más importante de sus vidas. Bajo esa premisa, la Universidad Católica de Cuyo calienta los motores para lo que será la Expo Vocacional UCCuyo 2026, un evento diseñado para que la elección de una carrera se viva con la misma pasión, estrategia y emoción que un verdadero Mundial.

Lee además
janna volvio con una nueva cancion mundialista y ya emociona a los sanjuaninos video
Video

Janna volvió con una nueva canción mundialista y ya emociona a los sanjuaninos
la gran pregunta alrededor de la difunta correa: ¿podria beatificarla la iglesia?
Fe

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?

La cita tendrá lugar los próximos miércoles 27 y jueves 28 de mayo en las instalaciones del SUM de la UCCuyo. Las puertas estarán abiertas en una doble jornada extendida, desde las 09:00 hasta las 19:30 horas, permitiendo que tanto los turnos mañana y tarde de las escuelas, como los padres interesados en acompañar a sus hijos, puedan acercarse a recorrer la amplia oferta académica.

Lejos de las estructuras tradicionales de folletos y charlas monótonas, la Expo Vocacional de este año apuesta fuertemente por la interactividad bajo el lema "Tu carrera, tu mundial". La propuesta busca que los asistentes no solo consulten los planes de estudio, sino que también descubran las carreras a fondo a través de experiencias en vivo para sentir las profesiones de cerca mediante laboratorios, talleres y simulaciones de las distintas facultades. Además, será una oportunidad clave para conocer a su próximo equipo, permitiendo a los jóvenes charlar mano a mano con alumnos avanzados y docentes que los guiarán en sus primeros pasos universitarios.

La invitación está abierta a toda la comunidad educativa de la provincia y a aquellos que buscan redefinir su rumbo profesional y poner su futuro en movimiento. De cara a estas dos intensas jornadas, la gran pregunta ya quedó flotando en el aire de la juventud sanjuanina sobre en qué cancha va a jugar su futuro.

Temas
Seguí leyendo

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y "áreas prohibidas" para tatuajes

"Me dijeron toda la vida que estaba mal vista": la bancaria sanjuanina que creó un streaming donde nadie tiene que encajar

Con servicios, ferias y actividades culturales, Rawson pone en marcha un nuevo programa barrial

Los puntos oscuros detrás de la decisión de demoler la Capilla de Villa Mercedes en Jáchal

Quita de subsidios a los pasajes gratuitos para personas con discapacidad: las acciones que evalúa la Defensoría del Pueblo de San Juan

El Parque Solar Ullum Alfa tendrá capacidad para abastecer a 50.000 viviendas y avanza con un 43% de obra

El deporte volvió a empujar al turismo en San Juan: más de $8 mil millones en tres días

Filmaron a un famoso personaje local fuera de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
nuevas reglas para los cadetes de la policia: deberan informar si se drogan y areas prohibidas para tatuajes
Cambios

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y "áreas prohibidas" para tatuajes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió
Detalles

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas
Dolor

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas

Video: un joven pelea por su vida, tras un brutal choque entre una moto y una camioneta en Santa Lucía
IMÁGENES SENSIBLES

Video: un joven pelea por su vida, tras un brutal choque entre una moto y una camioneta en Santa Lucía

Un voraz incendio cerca de Avenida Benavídez despertó pánico entre vecinos
Video

Un voraz incendio cerca de Avenida Benavídez despertó pánico entre vecinos

El vino local fue enviado desde San Juan para la celebración realizada en Chile, por tercer año consecutivo.
Presencia local

El vino sanjuanino, seleccionado para el tradicional brindis de Argentina en Chile: qué marcas eligieron

Te Puede Interesar

Patricia Coria, la dueña de Eros.
La madame de "Eros For Men"

A 4 años del escándalo del prostíbulo vip, Patricia Coria salió del penal de Chimbas y cumplirá la condena en su casa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Martes frío y con nubosidad en San Juan
SMN

Martes frío y con nubosidad en San Juan

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento
Conflicto

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?
Fe

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?

Confirmaron las fechas de los cuartos de final del Torneo Apertura del fútbol local
A tener en cuenta

Confirmaron las fechas de los cuartos de final del Torneo Apertura del fútbol local