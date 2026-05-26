El deporte volvió a empujar al turismo en San Juan: más de $8 mil millones en tres días

San Juan volvió a sentir el impacto del turismo deportivo durante el fin de semana largo de mayo. Con el Desafío Punta Negra y el Desafío Ruta 40 como principales convocantes, la provincia recibió a miles de visitantes y generó un movimiento económico estimado en $8.316 millones en apenas tres jornadas.

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Según los datos oficiales, fueron 7.684 los arribos turísticos registrados durante el fin de semana. El gasto se volcó principalmente en gastronomía, hospedaje, transporte y distintos servicios vinculados a la estadía de quienes llegaron para seguir las competencias.

El Gran San Juan concentró buena parte de ese movimiento y alcanzó una ocupación hotelera del 74,19%, en un contexto marcado por la llegada de visitantes de distintos puntos del país y también del exterior.

En cuanto a la forma de viajar, la mayoría eligió llegar en vehículo particular: el 57,7% arribó en auto. Más atrás quedaron los colectivos de larga distancia, con un 28,2%, y el avión, con un 14,1%. También hubo turistas que llegaron en motorhome y motocicletas.

Del total de visitantes, el 81,3% fueron argentinos y el 18,7% extranjeros. Entre los turistas nacionales predominó la presencia de personas de Córdoba, Buenos Aires, CABA, Mendoza, San Luis y La Rioja, aunque también hubo visitantes de Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Tucumán, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

A nivel internacional, San Juan recibió turistas de Alemania, España, Irlanda, Francia, Arabia Saudita y Chile, además de viajeros de Estados Unidos, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, México, Canadá y Venezuela.