Del Villicum a San Rafael: Sisterna brilló junto a Kevin Benavides en la segunda etapa del Desafío Ruta 40

La segunda etapa del Desafío Ruta 40 unió San Juan con Mendoza, partiendo la primera moto desde el Circuito San Juan Villicum a las 6:30, y comenzando el tramo de velocidad a partir de las 8:15, pasando por algo de dunas, y una gran parte de arena, resultando el recorrido muy técnico y prestando los pilotos especial atención al roadboock. La largada se realizó en nuestra provincia y el destino fue San Rafael, cuidad que tendrá en su totalidad la tercera etapa el miércoles 27, y luego la competencia regresará a San Juan el jueves 28, para culminar el desafío el viernes 29.
El segundo capítulo del Desafío Ruta 40 tuvo un recorrido total de 721 kilómetros, de los cuales 334 kilómetros correspondieron a especial cronometrada.
Se destacó la gran actuación del binomio Kevin Benavides (Salta) – Lisandro Sisterna (San Juan), que finalizaron en el tercer puesto dentro de la categoría Ultimate, en su segunda participación con la camioneta Toyota Hilux.
Resultados principales por categoría etapa 2
Autos
1- Nasser Al-Attiyah (Qatar) – Fabián Lurquin (Bélgica) – Dacia – 01h 45´ 42”
2- Saood Variawa (Rusia) – Francois Cazalet (Francia) – Toyota – a 21´
3- Kevin Benavides (Argentina) – Lisandro Sisterna (Argentina) – Toyota – a 28´
Motos
1- Daniel Sanders (Austria) – KTM – 01h 39´ 43”
2- Luciano Benavides (Argentina) – KTM – a 05´
3- Tocha Schareina (España) – Honda – a 05´ 17”
Moto Rally 2
1- Preston Candbell (Estados Unidos) – Honda – 01h 47´ 05”
14- Alberto “Puchi” Ontiveros (Argentina) – Honda – a 25´ 46”
Cuatriciclos
1- Antanas Kanopkinas (Lituania) – Can Am – 02h 16´ 48”
2- Tobías Carrizo (Argentina) – Can Am – a 28´
3- L. Domínguez (Argentina) – Can Am – a 03´ 11”
Challenger
1- Alexandre Pinto (Portugal) – Bruno Oliveira (Portugal) – Taurus – 01h 50´ 54”
Stock
1- Román Baciuska (Lituania) – Oriol Vidal (España) – 01h 58´ 49”
SSV
1- Jeremías González Ferioli (Argentina) – Gonzalo Rinaldi (Argentina) – Can Am – 01h 55´ 49”