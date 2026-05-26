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A pura garra

Del Villicum a San Rafael: Sisterna brilló junto a Kevin Benavides en la segunda etapa del Desafío Ruta 40

La competencia unió San Juan con Mendoza en un exigente recorrido de 721 kilómetros, con dunas, arena y navegación técnica. El binomio integrado por el sanjuanino Lisandro Sisterna y el salteño Kevin Benavides se destacó al terminar tercero en la categoría Ultimate.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La segunda etapa del Desafío Ruta 40 unió San Juan con Mendoza, partiendo la primera moto desde el Circuito San Juan Villicum a las 6:30, y comenzando el tramo de velocidad a partir de las 8:15, pasando por algo de dunas, y una gran parte de arena, resultando el recorrido muy técnico y prestando los pilotos especial atención al roadboock. La largada se realizó en nuestra provincia y el destino fue San Rafael, cuidad que tendrá en su totalidad la tercera etapa el miércoles 27, y luego la competencia regresará a San Juan el jueves 28, para culminar el desafío el viernes 29.

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El segundo capítulo del Desafío Ruta 40 tuvo un recorrido total de 721 kilómetros, de los cuales 334 kilómetros correspondieron a especial cronometrada.

Se destacó la gran actuación del binomio Kevin Benavides (Salta) – Lisandro Sisterna (San Juan), que finalizaron en el tercer puesto dentro de la categoría Ultimate, en su segunda participación con la camioneta Toyota Hilux.

Resultados principales por categoría etapa 2

Autos

1- Nasser Al-Attiyah (Qatar) – Fabián Lurquin (Bélgica) – Dacia – 01h 45´ 42”

2- Saood Variawa (Rusia) – Francois Cazalet (Francia) – Toyota – a 21´

3- Kevin Benavides (Argentina) – Lisandro Sisterna (Argentina) – Toyota – a 28´

Motos

1- Daniel Sanders (Austria) – KTM – 01h 39´ 43”

2- Luciano Benavides (Argentina) – KTM – a 05´

3- Tocha Schareina (España) – Honda – a 05´ 17”

Moto Rally 2

1- Preston Candbell (Estados Unidos) – Honda – 01h 47´ 05”

14- Alberto “Puchi” Ontiveros (Argentina) – Honda – a 25´ 46”

Cuatriciclos

1- Antanas Kanopkinas (Lituania) – Can Am – 02h 16´ 48”

2- Tobías Carrizo (Argentina) – Can Am – a 28´

3- L. Domínguez (Argentina) – Can Am – a 03´ 11”

Challenger

1- Alexandre Pinto (Portugal) – Bruno Oliveira (Portugal) – Taurus – 01h 50´ 54”

Stock

1- Román Baciuska (Lituania) – Oriol Vidal (España) – 01h 58´ 49”

SSV

1- Jeremías González Ferioli (Argentina) – Gonzalo Rinaldi (Argentina) – Can Am – 01h 55´ 49”

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