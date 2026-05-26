Del Villicum a San Rafael: Sisterna brilló junto a Kevin Benavides en la segunda etapa del Desafío Ruta 40

La segunda etapa del Desafío Ruta 40 unió San Juan con Mendoza, partiendo la primera moto desde el Circuito San Juan Villicum a las 6:30, y comenzando el tramo de velocidad a partir de las 8:15, pasando por algo de dunas, y una gran parte de arena, resultando el recorrido muy técnico y prestando los pilotos especial atención al roadboock. La largada se realizó en nuestra provincia y el destino fue San Rafael, cuidad que tendrá en su totalidad la tercera etapa el miércoles 27, y luego la competencia regresará a San Juan el jueves 28, para culminar el desafío el viernes 29.