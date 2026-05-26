"¿Semitas o tortitas?": las panaderas sanjuaninas que descolocaron a un grupo de pilotos extranjeros

Lo que empezó como una simple parada para comer algo dulce terminó convirtiéndose en un simpático momento alrededor del Desafío Ruta 40. Un grupo de pilotos extranjeros que participa de la competencia llegó hasta una panadería sanjuanina con la intención de comprar facturas y productos típicos de la provincia, pero se encontró con un problema inesperado: ninguno hablaba español. Del otro lado del mostrador, las panaderas intentaban explicarles entre risas qué eran las tradicionales semitas y tortitas, mientras los competidores respondían con gestos, palabras en inglés y caras de total desconcierto.
La divertida escena fue registrada en video y rápidamente compartida por la página oficial de TOYOTA GAZOO Racing World Rally-Raid (W2RC) y Dakar, donde suelen mostrarse perlitas y momentos fuera de carrera. En las imágenes se puede ver cómo el intercambio se vuelve cada vez más gracioso por las dificultades para entenderse, aunque el buen humor terminó siendo el idioma universal. Entre carcajadas, improvisadas traducciones y mucha paciencia, los pilotos finalmente lograron elegir qué llevarse, dejando una postal bien sanjuanina en medio de una de las competencias más importantes del rally mundial.}
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