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Título soñado

El sanjuanino Alan Cantero gritó campeón en Perú junto a Paolo Guerrero y dos famosos exBoca

El delantero surgido en Peñarol festejó el Torneo Apertura con Alianza Lima. Compartió plantel con figuras de renombre internacional como Paolo Guerrero, Luis Advíncula y Carlos Zambrano, y tuvo participación activa en la campaña del equipo dirigido por Pablo Guede.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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alan cantero

El fútbol peruano tuvo acento sanjuanino en una temporada soñada para Alan Cantero. El delantero argentino se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 con Alianza Lima, que aseguró el título una fecha antes del cierre tras golear 3-0 a Los Chankas y desatar el festejo en Lima.

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En un plantel cargado de figuras, el sanjuanino compartió vestuario con el histórico Paolo Guerrero y con los ex Boca Luis Advíncula y Carlos Zambrano, además de otros nombres fuertes como Federico Girotti y Gaspar Gentile. El equipo dirigido por el argentino Pablo Guede fue implacable: ganó 12 de los 16 partidos disputados, empató tres y perdió apenas uno, convirtiéndose además en el conjunto más goleador y el menos vencido del campeonato.

alan cantero

En medio de ese contexto de estrellas y presión, Cantero logró hacerse un lugar importante dentro del ataque blanquiazul. Durante el Apertura disputó 13 partidos, siete de ellos como titular, acumuló 666 minutos y aportó dos goles y dos asistencias. Sus tantos llegaron en momentos importantes: uno ante Sport Huancayo y otro en la goleada frente a Cusco FC, mientras que también asistió contra Melgar y Juan Pablo II.

Más allá de las estadísticas, el delantero sanjuanino terminó consolidándose como una alternativa ofensiva confiable para Guede, alternando titularidades e ingresos desde el banco. El buen nivel mostrado desde su llegada al club en 2025 llevó a que Alianza Lima adquiriera el 80% de su pase y extendiera su contrato hasta finales de 2028, en una clara apuesta a futuro.

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