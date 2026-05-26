El sanjuanino Alan Cantero gritó campeón en Perú junto a Paolo Guerrero y dos famosos exBoca

El fútbol peruano tuvo acento sanjuanino en una temporada soñada para Alan Cantero . El delantero argentino se consagró campeón del Torn eo Apertura 2026 con Alianza Lima, que aseguró el título una fecha antes del cierre tras golear 3-0 a Los Chankas y desatar el festejo en Lima.

En un plantel cargado de figuras, el sanjuanino compartió vestuario con el histórico Paolo Guerrero y con los ex Boca Luis Advíncula y Carlos Zambrano , además de otros nombres fuertes como Federico Girotti y Gaspar Gentile. El equipo dirigido por el argentino Pablo Guede fue implacable: ganó 12 de los 16 partidos disputados, empató tres y perdió apenas uno, convirtiéndose además en el conjunto más goleador y el menos vencido del campeonato.

alan cantero

En medio de ese contexto de estrellas y presión, Cantero logró hacerse un lugar importante dentro del ataque blanquiazul. Durante el Apertura disputó 13 partidos, siete de ellos como titular, acumuló 666 minutos y aportó dos goles y dos asistencias. Sus tantos llegaron en momentos importantes: uno ante Sport Huancayo y otro en la goleada frente a Cusco FC, mientras que también asistió contra Melgar y Juan Pablo II.

Más allá de las estadísticas, el delantero sanjuanino terminó consolidándose como una alternativa ofensiva confiable para Guede, alternando titularidades e ingresos desde el banco. El buen nivel mostrado desde su llegada al club en 2025 llevó a que Alianza Lima adquiriera el 80% de su pase y extendiera su contrato hasta finales de 2028, en una clara apuesta a futuro.