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Pachi Pascual se pone el buzo del León: Trinidad hizo oficial su llegada

El entrenador comenzará este martes una nueva etapa al frente del plantel superior, en coincidencia con el regreso a los entrenamientos y el arranque de la pretemporada para el segundo semestre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Maximiliano Pachi Pascual en su paso por Entretiempo en Tiempo Streaming el lunes 30 de abril 2026.

Maximiliano "Pachi" Pascual en su paso por Entretiempo en Tiempo Streaming el lunes 30 de abril 2026.

Atlético Trinidad confirmó este lunes a Maximiliano “Pachi” Pascual como nuevo director técnico del plantel superior. La oficialización llegó después de varios días de versiones y marca el inicio de una nueva etapa en el club, que ya piensa en el Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina.

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La institución hizo el anuncio a través de un comunicado y terminó de despejar las dudas que se habían instalado tras la salida de Lucas Giuliani, quien dejó el cargo cuando restaba una fecha para el cierre del Apertura.

Aunque el nombre de Pascual había empezado a sonar con fuerza desde ese momento, en su momento la dirigencia había evitado confirmar la información. Finalmente, este lunes Trinidad terminó de cerrar el tema y presentó al DT como el elegido para encabezar el nuevo proceso deportivo.

Embed - Club Atlético Trinidad on Instagram: "COMUNICADO OFICIAL. La Comisión Directiva del Club Atlético Trinidad informa que, a partir del martes 26, Pachi Pascual asumirá oficialmente la conducción técnica del plantel de Primera División. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa al frente de nuestra institución. #vamostrinidad"
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El ciclo comenzará este martes 26, cuando el plantel vuelva al trabajo y ponga en marcha la pretemporada pensando en lo que viene. Después de quedar fuera de los cuartos de final del Torneo Apertura, en Trinidad el objetivo ahora estará puesto en reordenar el equipo y recuperar terreno en la competencia local.

Con el Pachi al mando, el León buscará dar vuelta la página y volver a pelear arriba en el fútbol sanjuanino durante la segunda parte del año.

Reviví la nota en su paso por Entretiempo en Tiempo Streaming el pasado 30 de abril acá:

Embed - ENTRE TIEMPO - LUIS ARDENTE Y PACHI PASCUAL

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