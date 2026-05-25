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San Juan arranca el martes con bajas temperaturas

El pronóstico anticipa bajas temperaturas desde temprano, cielo parcialmente nublado durante todo el día y tiempo estable en toda la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El frío seguirá marcando el pulso de la semana en San Juan. Para este martes, el pronóstico anticipa una jornada fresca desde temprano, con temperaturas bajas durante la mañana y cielo parcialmente nublado durante gran parte del día.

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Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima prevista será de 2°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C.

Durante la madrugada se espera una temperatura cercana a los 4°C, con viento del sector noroeste entre 7 y 12 kilómetros por hora. Ya por la mañana, el termómetro podría descender hasta los 2°C, con viento leve del sudoeste.

Por la tarde llegará el momento más templado del día, con una máxima estimada en 20°C y viento del noreste entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, la temperatura volverá a bajar hasta los 14°C, con cielo parcialmente nublado.

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