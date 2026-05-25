San Juan arranca el martes con bajas temperaturas

El frío seguirá marcando el pulso de la semana en San Juan. Para este martes, el pronóstico anticipa una jornada fresca desde temprano, con temperaturas bajas durante la mañana y cielo parcialmente nublado durante gran parte del día.

¿Fue la mano de Dios? De la mano de Maradona: el toque sanjuanino del 25 de Mayo

De festejo Con casi 1.200 miembros, la comunidad gamer de San Juan busca más fanáticos por los juegos para celebrar los 10 años

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima prevista será de 2°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C.

Durante la madrugada se espera una temperatura cercana a los 4°C, con viento del sector noroeste entre 7 y 12 kilómetros por hora. Ya por la mañana, el termómetro podría descender hasta los 2°C, con viento leve del sudoeste.

Por la tarde llegará el momento más templado del día, con una máxima estimada en 20°C y viento del noreste entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, la temperatura volverá a bajar hasta los 14°C, con cielo parcialmente nublado.