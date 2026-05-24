Sincericidio vial: el celular es el principal aliado de la imprudencia en las calles de San Juan

En San Juan , mientras las estadísticas oficiales advierten que cada vez son más los muertos en las calles de la provincia, los propios protagonistas del tránsito rompieron el silencio. A través de una encuesta de TIEMPO DE SAN JUAN , los conductores sanjuaninos se sinceraron sobre sus conductas habituales frente al volante, revelando un panorama donde la imprudencia parece haberse naturalizado en el día a día.

El dato más alarmante que arroja el sondeo de TIEMPO entre sus lectores, es la prevalencia del uso del teléfono móvil. El manejo mirando el celular se posicionó como la falta más frecuente, con un total de 2.707 respuestas, lo que representa el 26,44% de los participantes. Esta distracción, considerada una de las principales causas de siniestros graves en la actualidad, es admitida de forma abierta por uno de cada cuatro conductores, evidenciando que el dispositivo tecnológico es el principal enemigo de la atención necesaria para conducir de forma segura.

En segundo lugar, la encuesta expone una maniobra de altísimo riesgo: el sobrepaso en situaciones peligrosas. Esta conducta fue admitida por 1.998 personas, alcanzando el 19,52% del total. El hecho de que casi el 20% de los conductores reconozca forzar adelantamientos en momentos no permitidos o con poca visibilidad explica, en gran medida, la recurrencia de choques frontales o despistes en rutas y avenidas.

La falta de respeto por las señales lumínicas también ocupa un lugar central en este sincericidio vial. Un 18,76% de los encuestados, equivalente a 1.920 respuestas, confesó que habitualmente pasa los semáforos en rojo. Esta infracción, que anula cualquier margen de previsibilidad en las intersecciones, se suma a la preocupante cifra de quienes admiten conducir tras haber consumido alcohol o drogas. En este último caso, 1.844 personas (el 18,01%) reconocieron ponerse al frente de un vehículo bajo los efectos de sustancias, una decisión que altera directamente los reflejos y la capacidad de juicio.

Finalmente, la encuesta refleja una problemática persistente en el ámbito de las dos ruedas: la falta de uso de casco. Con 1.768 respuestas, el 17,27% de los participantes admitió circular sin este elemento de protección vital. En conjunto, los resultados no solo muestran faltas aisladas, sino un patrón de conducta generalizado donde la diferencia porcentual entre las distintas infracciones es estrecha, lo que sugiere que la imprudencia es polifacética y afecta a todos los niveles de la seguridad vial.

image

Un escenario preocupante en San Juan

El panorama estadístico que maneja la Asociación Familiares del Dolor y la Esperanza, representada por Guillermo Chirino, es desolador y confirma que la percepción de los conductores coincide con la realidad de las morgues. Chirino advierte que San Juan atraviesa un ascenso demasiado rápido en la cantidad de fallecidos. Mientras que en todo el año pasado se registraron 62 muertes, en lo que va de este año la cifra ya se ubica entre las 36 y 37 víctimas, lo que marca una proyección que podría superar ampliamente los registros anteriores.

Para Chirino, según expresó en una entrevista reciente con Radio Sarmiento, el término "accidente" debe ser desterrado para hablar de "siniestros", ya que la gran mayoría de estos episodios ocurren con agravantes claros. Según sus registros, el 90% de los siniestros viales en la provincia cuentan con factores que empeoran la situación: la velocidad es el principal asesino, seguida por el uso del celular y el consumo de alcohol. Esta combinación de factores transforma al vehículo en un arma, equiparable para los familiares a salir a la calle con un revólver.

El escenario se vuelve aún más oscuro cuando se analiza la respuesta judicial. Chirino describe la situación como "el asesinato perfecto", debido a que, a pesar de las décadas de lucha, es extremadamente inusual que un conductor que mata bajo efectos de alcohol o a alta velocidad cumpla una prisión efectiva. La deuda histórica de la justicia sanjuanina con las familias de las víctimas se refleja en los más de 160 carteles que la asociación ha colocado en toda la provincia, geolocalizando las tragedias para que el rostro de las víctimas no se olvide. La falta de conciencia es tal que existen esquinas y cuadras donde se han tenido que colocar carteles enfrentados, porque la muerte se repite en el mismo lugar y bajo la misma modalidad, año tras año, sin que el chip de los conductores adultos parezca cambiar.