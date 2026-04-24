viernes 24 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

Las multas por manejar mal en San Juan subieron: por cuáles faltas comunes pagás más de medio millón de pesos

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, dio a conocer los montos vigentes para las infracciones viales. Los valores se calculan en Unidades Fijas (UF) y rigen para todo el territorio provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los conductores que caigan en infracciones deben pagar cuantiosas multas en San Juan.

Los conductores que caigan en infracciones deben pagar cuantiosas multas en San Juan.

Amplia presencia policial en el control de tránsito

Amplia presencia policial en el control de tránsito

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, comunicó la actualización de los valores de las multas por infracciones de tránsito en San Juan. Las sanciones se encuentran expresadas en Unidades Fijas (UF), con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las normas y promover una circulación más segura.

Lee además
Los nuevos precios de las multas por infracciones de tránsito en San Juan.
¡Cuidado!

Nuevos valores de las multas de tránsito en San Juan: cruzar en rojo se acerca a los $500.000
por primera vez, hubo condena condicional y multa por caza furtiva en san juan: deberan pagar $13.500.000
Flagrancia

Por primera vez, hubo condena condicional y multa por caza furtiva en San Juan: deberán pagar $13.500.000

A continuación, se detallan los valores vigentes para las faltas más comunes:

Falta de licencia de conducir:

Motos: 100 UF - $228.200.

Autos y camionetas: 250 UF - $570.500.

Camiones y transporte público: 300 UF - $684.600.

Conducir en estado de ebriedad:

Motos: 150 UF - $342.300.

Auto: 250 UF - $ 570.500.

Camionetas: 300 UF - $684.600.

Camiones y transporte público: 300 UF - $684.600.

Negarse al control de alcohol en sangre: 150 UF - $342.300.

Otras infracciones comunes:

Cruzar semáforo en rojo: 250 UF - $570.500.

Circular en contramano: 250 UF - $570.500.

Falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO): 250 UF - $570.700.

Falta de seguro obligatorio: 200 UF - $456.400.

Falta de casco protector o cinturón de seguridad: 150 UF - $342.300.

Falta de tarjeta de identificación del vehículo: 150 UF - $342.300.

Conducir usando teléfono celular o no asir el volante con ambas manos: 50 UF - $114.100.

Estacionar en doble fila: 50 UF - $114.100.

Falta de chaleco reflectante: 100 UF - $228.200.

Desde la cartera de Gobierno recordaron la importancia de contar con toda la documentación reglamentaria y respetar las señales de tránsito para evitar estas sanciones y, fundamentalmente, preservar la integridad de los ciudadanos en la vía pública.

Temas
Seguí leyendo

Avanza la repavimentación de una calle clave de Capital: en detalle, el desarrollo de las obras

Buscan a los familiares de un hombre internado en el Hospital Marcial Quiroga

Anuncian que se viene uno de los inviernos más calurosos de los últimos años en el país: qué pasará en San Juan

Una sanjuanina necesita una cirugía de columna urgente y lanzan una campaña solidaria para ayudarla

Fin del caos en el tránsito en San Juan: los cortes de calles por obras ahora aparecerán en Google Maps

Un cortometraje filmado en la Difunta Correa dará el salto internacional y viaja a un festival de Grecia

Reabre sus puertas el Parque de la Biodiversidad con nuevas propuestas para la temporada

Por la Semana de Vacunación de las Américas, desplegarán operativos en todos los departamentos de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El invierno tendrá temperaturas de normales a más elevadas que el promedio en San Juan, según el pronóstico extendido del SMN.
¿Será?

Anuncian que se viene uno de los inviernos más calurosos de los últimos años en el país: qué pasará en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
El gran fraude

La estafa de $ 200.000.000 que terminó con la detención de un cobrador de una estación de servicio de San Lucía

En marzo, hubo siete despidos en una conocida estación de servicio de San Juan
Trabajo

En marzo, hubo siete despidos en una conocida estación de servicio de San Juan

El asesor comercial de una conocida estación de servicio acusado de estafa por $200.000.000 quedó preso
Tribunales

El asesor comercial de una conocida estación de servicio acusado de estafa por $200.000.000 quedó preso

A nivel nacional proponen cerrar estaciones de servicio de noche y en San Juan los trabajadores están en alerta
Preocupación

A nivel nacional proponen cerrar estaciones de servicio de noche y en San Juan los trabajadores están en alerta

Anciano asesinado en Pocito: ¿la víctima agonizó hasta morir y la mataron por $400.000?
Horror

Anciano asesinado en Pocito: ¿la víctima agonizó hasta morir y la mataron por $400.000?

Te Puede Interesar

Estalló la interna en el hockey sobre patines: clubes exigen elecciones en la Federación y Roldán cuestiona el trasfondo
Conflicto

Estalló la interna en el hockey sobre patines: clubes exigen elecciones en la Federación y Roldán cuestiona el trasfondo

Por Carla Acosta
El descargo de Juan Cruz Rufino, tras ser condenado: En San Juan no hay un medio que no me haya utilizado
En las redes

El descargo de Juan Cruz Rufino, tras ser condenado: "En San Juan no hay un medio que no me haya utilizado"

La banda de los 140 kg de droga de 25 de Mayo recibió condenas entre los 3 y los 9 años de cárcel
Condena

La banda de los 140 kg de droga de 25 de Mayo recibió condenas entre los 3 y los 9 años de cárcel

Más de 20 mil personas asistieron a la feria minera del 2024 en San Juan. Ahora esperan mas visitantes por el boom minero. 
Infraestructura y servicios

Un evento minero pone a prueba la capacidad hotelera en San Juan y genera un fuerte impacto en Mendoza

La Justicia avanza contra Cristina Kirchner y ordena ejecutar sus bienes por la causa Vialidad
Decomiso de activos

La Justicia avanza contra Cristina Kirchner y ordena ejecutar sus bienes por la causa Vialidad