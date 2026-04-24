Las multas por manejar mal en San Juan subieron: por cuáles faltas comunes pagás más de medio millón de pesos

Amplia presencia policial en el control de tránsito

Los conductores que caigan en infracciones deben pagar cuantiosas multas en San Juan.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, comunicó la actualización de los valores de las multas por infracciones de tránsito en San Juan. Las sanciones se encuentran expresadas en Unidades Fijas (UF), con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las normas y promover una circulación más segura.

Flagrancia Por primera vez, hubo condena condicional y multa por caza furtiva en San Juan: deberán pagar $13.500.000

¡Cuidado! Nuevos valores de las multas de tránsito en San Juan: cruzar en rojo se acerca a los $500.000

A continuación, se detallan los valores vigentes para las faltas más comunes:

Falta de licencia de conducir:

Motos: 100 UF - $228.200.

Autos y camionetas: 250 UF - $570.500.

Camiones y transporte público: 300 UF - $684.600.

Conducir en estado de ebriedad:

Motos: 150 UF - $342.300.

Auto: 250 UF - $ 570.500.

Camionetas: 300 UF - $684.600.

Camiones y transporte público: 300 UF - $684.600.

Negarse al control de alcohol en sangre: 150 UF - $342.300.

Otras infracciones comunes:

Cruzar semáforo en rojo: 250 UF - $570.500.

Circular en contramano: 250 UF - $570.500.

Falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO): 250 UF - $570.700.

Falta de seguro obligatorio: 200 UF - $456.400.

Falta de casco protector o cinturón de seguridad: 150 UF - $342.300.

Falta de tarjeta de identificación del vehículo: 150 UF - $342.300.

Conducir usando teléfono celular o no asir el volante con ambas manos: 50 UF - $114.100.

Estacionar en doble fila: 50 UF - $114.100.

Falta de chaleco reflectante: 100 UF - $228.200.

Desde la cartera de Gobierno recordaron la importancia de contar con toda la documentación reglamentaria y respetar las señales de tránsito para evitar estas sanciones y, fundamentalmente, preservar la integridad de los ciudadanos en la vía pública.