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Una sanjuanina necesita una cirugía de columna urgente y lanzan una campaña solidaria para ayudarla

La intervención es costosa y clave para su salud. La campaña busca reunir fondos antes del 13 de mayo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
samira

Una campaña solidaria comenzó a difundirse en las últimas horas para ayudar a Samira, una joven que necesita someterse a una cirugía de columna urgente debido a un cuadro de escoliosis.

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La movida fue impulsada por allegados a la familia, quienes buscan reunir fondos para afrontar el alto costo de la intervención. “Empezamos esta movida solidaria porque la operación es urgente y muy costosa, y ella es muy humilde”, contó una persona cercana al entorno de la joven.

Según se informó, Samira requiere la colocación de prótesis en la columna para corregir la curvatura y evitar complicaciones mayores, entre ellas el deterioro de su pulmón derecho. La cirugía está programada para el 13 de mayo de 2026 en el Sanatorio Argentino y estará a cargo del doctor Rodrigo Pons Belmonte.

Bajo el lema “Todos por Samira”, la campaña apela a la solidaridad de la comunidad para que la joven pueda acceder a la intervención y mejorar su calidad de vida. “Hoy te pedimos una mano para que Samira pueda tener un futuro sin dolor”, expresa el flyer difundido en redes sociales.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias su.gamboa.mp, destinado a recaudar los fondos necesarios para la operación.

Además, desde el entorno de la joven piden ayudar compartiendo la información para que llegue a más personas. “Si conocés a alguien que pueda solidarizarse con su causa, te agradecemos que difundas el flyer”, señalaron.

La campaña continúa activa y cada aporte, por pequeño que sea, representa una ayuda clave para que Samira pueda acceder a la cirugía que necesita con urgencia.

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