Reabre sus puertas el Parque de la Biodiversidad con nuevas propuestas para la temporada

Después de cuatro meses, el Parque de la Biodiversidad ubicado en El Pinar, Rivadavia, reabre sus puertas al público este sábado 25 de abril a las 15. En este tiempo se han realizado tareas de mantenimiento en las 10 hectáreas que comprende el predio para mejorar los dos circuitos que ofrecen a los visitantes y, por supuesto, acondicionar las instalaciones para la diversidad de flora y fauna que alberga. No hay más que llegar al horario indicado que se extiende hasta las 18, tanto sábados como domingos, y comenzar a recorrer el acuario renovado con decenas de atractivas especies, hasta el vivero que está en plena etapa de siembra de los que luego serán plantas y árboles que poblarán la provincia.

Compromiso social En lo que va del año ya se registraron 237 denuncias por maltrato animal contra las 651 de todo el 2025.

La entrada cuesta 1.500 pesos, y es gratuita para menores de 12 años, personas con discapacidad y jubilados que presenten su carnet. También para alumnos de instituciones escolares de la provincia que previamente agenden su visita a partir del lunes próximo a través del whatsapp 264 672 7832 o al e mail [email protected] .

La intención es que cada vez más gente visite este vergel productivo y educativo, y este año supere las más de 10 mil visitas registradas en 2025. Para ello también están trabajando un cronograma de actividades para los fines de semana largos, fechas patrias, entre otros que incluirán ecoturismo, observación de astros, degustaciones de vinos, entre otras que se irán informando por la página de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia (ambiente.sanjuan.gob.ar)

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¡Qué comience la aventura!

Una buena idea antes de salir de casa es preparar el equipo de mate y algo rico para compartir en las dos áreas de descanso. Una vez en el lugar, alguna de las cuatro guías de turismo especializadas -Jazmín Muñoz, María Martínez, Fernanda Tramontín y Ayelén Araya (responsable del área turística), propondrán dos circuitos: uno Azul y otro Verde.

El Azul ofrece una propuesta bien acuática, comenzando por el acuario con especies exóticas y rescatadas, que es uno de los grandes atractivos tanto para grandes como para chicos. Nada queda librado al azar porque allí cada persona recibe toda la información necesaria, y más. Los hay asiáticos, peces telescopio, mojarritas, ajolotes, pacúes, tricho azul, barrefondos o vieja del agua, ranas albinas, dragones africanos, y hasta un pez con mayor coeficiente intelectual que el resto.

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El acuario tiene un objetivo educativo muy claro. Muchas de las especies son ornamentales y exóticas de agua dulce que parecen lucirse cuando un visitante ingresa al lugar.

Durante el recorrido por senderos que llevan a distintos puntos, se puede observar mobiliario reciclado de madera y hasta minions hechos con garrafas en desuso para atracción de los más pequeños.

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El tortugario

Tortugas acuáticas y semiacuáticas conviven en un precioso espacio diseñado para su bienestar porque además son de larga vida (pueden vivir más de 40 años). “Tienen una especie de terrario también porque acá tenemos tres tipos especies de tortugas. Si miramos bien está la de orejas rojas que es semiacuática, otra de líneas blancas que es acuática, ambas originarias de América del Norte. También están las de cuello largo”, explica María, una de las guías profesionales que acompaña el recorrido.

Muchas de las tortugas que se ven allí han sido llevadas por personas que no las pueden tener más en su hogar.

El paso siguiente es el dedicado a la producción y reproducción de peces como por ejemplo el pejerrey que luego se siembra en los diques (en septiembre), para posteriormente continuar hacia la pileta donde fueron colocados los peces del Parque de Mayo y recibieron cuidados y medicamentos para su recuperación. Otros están en piletas y canales y se los puede ver más grandes y súper saludables con su nueva vida.

“Acá se tienen todos los cuidados, se los alimenta y el agua está totalmente limpia y circulando”, explica la guía Ayelen Araya, responsable del área turística.

En el área de Cultivo y Reproducción se trabaja en la incubación de huevos y cuidado de larvas, principalmente de pejerrey y carpas koi. También hay un laboratorio en el dedicado a la producción y control de alimento vivo (plancton).

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Circuito Verde (Botánico)

Este circuito se centra en la flora nativa y la educación ambiental sobre el ecosistema local. Su eje principal es el vivero donde se reproducen diversas especies autóctonas de la provincia, como algarrobos, tuscas, chañar, cina cina, quebracho blanco, aromo espinillo, pichana, mistol, entre otros. También se cultivan ejemplares simbólicos como la retama (flor provincial) y el ceibo (flor nacional).

El objetivo principal es producir árboles para reforestar áreas degradadas, y otras para municipios, sectores de la Secretaría de Ambiente o se venden al público en general

En el vivero está Marta, la bióloga que trabaja y también explica sobre las especies nativas, y las guías enseñan a los visitantes sobre las características y la importancia de las especies que habitan el territorio sanjuanino.

También hay un espacio para distintos tipos de cardones y plantas de baja demanda de agua que conforman un jardín de diseño para deleite de los visitantes que transitan estos espacios en medio de la vegetación y las grandes lagunas artificiales en las que se pueden ver algunas garzas.

Y si de educación se trata hay un área con plantas acuáticas que permite observar la diferencias respecto de la vegetación local.

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Los detalles del trabajo

Melisa Olivero, directora de Ecología Urbana, a cargo del Parque de la Biodiversidad, explicó que “acá trabajan poco más de 30 personas entre guías, administrativos, biólogos y personal de mantenimiento que permiten que el parque esté en perfectas condiciones. Es una tarea para destacar. Además durante todo el año se realizan campañas de recolección de semillas en todos los departamentos para tener especies autóctonas para garantizar que ante alguna necesidad, esas plantas estés listas para reemplazar a otras o reforestar”.

Detalló los trabajos de pintura realizados, nuevos tinglados, acondicionamiento de canales y piletas para recibir peces del Parque de Mayo, entre otros que han permitido renovar la cara del lugar.

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Fotografía y video: Gabriel Iturrieta