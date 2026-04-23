Lo que comenzó como un video sencillo en redes sociales terminó generando una repercusión inesperada. Un influencer sanjuanino logró captar la atención de Julián Álvarez al mostrar la historia de Gael, un joven barbero de 14 años que tiene un objetivo claro: cortarle el pelo al delantero argentino.

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El contenido fue grabado por Ignacio Rodríguez Roca , conocido como Nachano, uno de los creadores más populares del país. En el video, Gael se presenta frente a cámara y cuenta su sueño, mientras invita a los usuarios a etiquetar al futbolista para que vea su trabajo. La publicación no tardó en viralizarse y sumar miles de interacciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2047346818753728628&partner=&hide_thread=false El video de un influencer sanjuanino que emocionó a Julián Álvarez: "Cuando vaya para Argentina, le metemos" pic.twitter.com/idiDlMqv9Y — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 23, 2026

El impacto fue tal que el mensaje finalmente llegó al propio Julián Álvarez, quien no solo vio el video, sino que también decidió responder. “Que grandeee @gael_barberrr Cuando vaya para Argentina le metemos ”, escribió, generando una ola de entusiasmo en redes.

Detrás del fenómeno hay una historia de esfuerzo y constancia. Gael se ha ganado el apodo de “el barbero de los jugadores” y ya ha trabajado con distintas figuras del ambiente futbolístico y mediático. Su campaña en plataformas como Instagram y TikTok apunta a visibilizar su talento y acercarse a su máximo ídolo.