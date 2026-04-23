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Off the Record

Bruno Olivera habló de su futuro en Rivadavia y enfrió una posible alianza con Orrego

El senador nacional por San Juan de La Libertad Avanza dijo que le gustaría ser intendente, aunque aclaró que es prematuro y rechazó alianzas de cara al 2027.

Por Florencia García
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El senador nacional por La Libertad Avanza, Bruno Olivera, pasó por Off the Record, el streaming de Tiempo de San Juan, y dejó definiciones de cara al 2027. Abrió la puerta a una eventual candidatura a intendente de Rivadavia y, en paralelo, tomó distancia del oficialismo provincial al descartar una posible alianza. “No es viable ni necesario”, afirmó sobre un acuerdo con el espacio del gobernador Marcelo Orrego.

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El legislador reconoció que la idea de competir en su departamento de origen es una posibilidad a futuro, aunque aclaró que no es una decisión inmediata. “¿A quién no le gustaría poder mejorar el lugar donde nació?”, planteó, al tiempo que remarcó que hoy está enfocado en su rol en el Senado.

En ese marco, Olivera también marcó distancia de cualquier estrategia electoral conjunta con el oficialismo sanjuanino. “Somos un partido nacional con ideales claros. Las alianzas que se hacen solo con un fin electoral son una mentira para la gente”, sostuvo. Y recordó que el espacio provincial “votó en contra del Gobierno nacional en varias leyes”, lo que, a su entender, refleja diferencias de fondo.

De cara al futuro, el senador señaló que La Libertad Avanza trabaja en el armado territorial en San Juan con vistas a las elecciones de 2027. Si bien evitó dar nombres, indicó que buscan perfiles “por fuera de la política tradicional”, en línea con el presidente Javier Milei.

“Necesitamos gente que conozca cada departamento y que esté comprometida con un modelo de Estado más eficiente y con menos gasto”, explicó. Además, hizo hincapié en la importancia de fortalecer la presencia del espacio a nivel local, donde actualmente cuentan con escasa representación institucional.

Reforma electoral y respaldo a Milei

Olivera defendió la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional, especialmente la eliminación de las PASO. Según afirmó, estos comicios “se transformaron en una encuesta cara” sin beneficios concretos para la ciudadanía.

También realizó un balance de la gestión de Milei, al que calificó como un presidente que “está cumpliendo lo que prometió en campaña”, destacando el ordenamiento económico y la baja de la inflación como principales logros. No obstante, reconoció que uno de los desafíos pendientes es la reactivación económica a través del crédito.

Consultado por el conflicto con La Rioja por los límites interprovinciales, Olivera fue crítico con el gobernador Ricardo Quintela, al considerar que “busca generar conflictos mediáticos para tapar una mala gestión”.

En ese sentido, defendió el desarrollo minero de San Juan y cuestionó las trabas a proyectos como Proyecto Josemaría, al señalar que afectan el crecimiento productivo en una región clave.

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