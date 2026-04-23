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En la Justicia de San Juan abren el concurso para cubrir un importante cargo

El Consejo de la Magistratura de San Juan anunció el cronograma de fechas del concurso que arranca el 4 de mayo con las inscripciones de los abogados aspirantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Poder Judicial de San Juan.

Poder Judicial de San Juan.

El Consejo de la Magistratura de San Juan acaba de anunciar que abrirá en pocos días más el concurso para cubrir el cargo de Juez/a de Cámara de Apelaciones de Paz que dejó vacante Juan Luis Romero, fallecido el 6 de abril de último .

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El organismo, presidido por Juan José Victoria, ministro de la Corte de Justicia, e integrado por Raúl Eduardo Acosta y María Valeria Torres, por el Foro de Abogados; Laura Palma, ministra de Gobierno del Poder Ejecutivo; y la diputada Fernanda Paredes, por el Poder Legislativo; informó el cronograma del concurso para cubrir este importante puesto judicial.

Las personas interesadas deberán inscribirse de manera virtual a través de un link habilitado en la página web institucional del Poder Judicial de San Juan a partir del lunes 4 y hasta el viernes 8 de mayo de 2026.

Este concurso es fundamental de resolver con celeridad, ya que la Cámara de Paz sigue funcionando en condiciones atípicas, sostenida por un esquema de subrogancias y sobreesfuerzos internos.

El cronograma completo

1°) Del 04 al 08 de mayo del año en curso, deberán los interesados, inscribirse de manera virtual a través del link habilitado en la página del Poder Judicial www.jussanjuan.gov.ar, los concursantes deberán completar el formulario (solicitud de inscripción) correspondiente adjuntando al mismo un archivo PDF que contenga, solamente: Curriculum Vitae (con foto carnet), diploma del título de abogado, y certificado de matrícula del Foro de Abogados de la Provincia de San Juan.

Cumplida la inscripción, los dos legajos en soporte papel (art. 14 inc. c) del Reglamento del Consejo de la Magistratura), de los antecedentes respaldatorios del currículum enviado, quedarán en poder del postulante para cuando sean requeridos por el Consejo de la Magistratura.

2°) Los días 11, 12 y 13 de mayo del año en curso, los aspirantes podrán completar información o subsanar errores u omisiones, en caso que corresponda (art. 14 inc g) Reg. Consejo de la Magistratura).

3°) El término para efectuar impugnaciones (art. 14 inc. h) Reglamento) correrá los días 14, 15 y 18 de mayo del corriente año.

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