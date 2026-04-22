miércoles 22 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Candidatura

Con la mira en 2027, Dante Gebel se reunió con referentes de la CGT y con Llaryora

En el entorno de Gebel dejaron circular la versión de que el pastor evangélico, que vive en Estados Unidos, lanzaría su candidatura presidencial después del Mundial de Fútbol.

Por Agencia NA
image

El pastor evangélico Dante Gebel retomó en los últimos días sus contactos con dirigentes políticos y sindicalistas y alentó las versiones de que podría formalizar su candidatura presidencial para 2027 luego del Mundial de Fútbol.

Lee además
un libertario de peso rechazo una candidatura de dante gebel, el pastor evangelista que coquetea con el sueno presidencial
Polémica

Un libertario de peso rechazó una candidatura de Dante Gebel, el pastor evangelista que coquetea con el sueño presidencial
pastores, ¿y algo mas?: gebel, el lider evangelista que suena en el pj, ya tiene respaldo local
"Dios dirá"

Pastores, ¿y algo más?: Gebel, el líder evangelista que suena en el PJ, ya tiene respaldo local

Con un perfil outsider y su intención de sumar voluntades transversalmente desde variados espacios políticos, sindicales y sociales, Gebel sigue adelante trabajando en la conformación de sus equipos para elaborar un plan de gobierno.

En los últimos días, mantuvo un encuentro con referentes de la CGT como Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Juan Pablo Brey, entre otros.

También tuvo una reunión con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien el mes pasado había enviado a un funcionario suyo al encuentro federal que Consolidación Argentina que se realizó en Lanús para alentar la posible candidatura del pastor.

Además, Gebel grabó una entrevista con el periodista Luis Novaresio que se emitirá en las próximas horas en el canal de noticias A24.

“Dante está a full, con muchas ganas, va a seguir con su perfil outsider y sin criticar abiertamente al presidente Javier Milei”, le dijeron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes de su entorno.

Su candidatura coquetea con el peronismo, espacio con el que buscará converger en una “gran coalición” cuando llegue el momento, indicaron las misma fuentes.

Temas
Seguí leyendo

El espacio de Dante Gebel se lanza este miércoles y comienza a preparar la candidatura para el 2027

Cabello fue protagonista en el acto del "operativo clamor" por Dante Gebel

Javier Milei se reunirá con Peter Thiel en la Casa Rosada

El conflicto por Vicuña que dividió aguas en la política sanjuanina

San Martín selló un acuerdo de hermandad con Chimbas y Angaco para potenciar la integración regional

La confianza de Santilli: "Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de 200 millones de dólares"

El Gobierno vuelve a reunir a su mesa política para ajustar la agenda parlamentaria

Pettovello apelará la reposición de Volver al Trabajo por "graves consecuencias sobre el presupuesto"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
José Peluc, diputado nacional por San Juan de LLA (foto: Parlamentario)
Contrapunto

Peluc contra Quintela: "Plantea cualquier cosa para tener dos minutos de fama"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros
Pronto

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros

Los nuevos kioscos tienen mayores comodidades a los que se pueden encontrar en otros paseos.
Remodelación

Las perlitas de la Plaza Aberastain: nuevos bebederos, juegos infantiles y kioscos modernos que prometen marcar tendencia

El joven fue trasladado este martes a tribunales. 
Presunto ataque sexual

Detuvieron a un joven por la presunta violación a una mujer con retraso madurativo de Rawson

Identificaron al camionero que volcó y murió en Calingasta
Pachaco

Identificaron al camionero que volcó y murió en Calingasta

Hallan muerta a una mujer en un canal de Santa Lucía
Trágico

Hallan muerta a una mujer en un canal de Santa Lucía

Te Puede Interesar

El negocio que fue escenario del robo está situado en calle San Lorenzo, cerca de Colón, en Santa Lucía.
Golpe boquetero

Abrieron un hueco en una distribuidora de Santa Lucía y robaron un botín en fernet y otras bebidas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Identifican a la mujer hallada muerta en el canal Benavídez: la buscaban con desesperación
Fatal desenlace

Identifican a la mujer hallada muerta en el canal Benavídez: la buscaban con desesperación

Llega el embajador de la Unión Europea a San Juan: empresarios mineros buscan aportes en tecnología y capacitación
Encuentro

Llega el embajador de la Unión Europea a San Juan: empresarios mineros buscan aportes en tecnología y capacitación

Festival solidario en San Juan para ayudar con sus gastos médicos a dos músicos que sufrieron accidentes
Atención

Festival solidario en San Juan para ayudar con sus gastos médicos a dos músicos que sufrieron accidentes

El conflicto por Vicuña que dividió aguas en la política sanjuanina
Impacto

El conflicto por Vicuña que dividió aguas en la política sanjuanina