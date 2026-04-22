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Negociaciones

El Gobierno vuelve a reunir a su mesa política para ajustar la agenda parlamentaria

El encuentro será este viernes al mediodía en Casa Rosada.

Por Agencia NA
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El Gobierno convocó a su mesa política para este viernes al mediodía, encuentro que será encabezado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y que servirá para ajustar la ambiciosa agenda parlamentaria libertaria y comenzar a ver las distintas estrategias para reunir apoyos en el Congreso.

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El oficialismo se encargó de colocar en discusión una nueva Ley de Salud Mental, una Ley contra el Fraude por Pensiones por Invalidez y La Ley Hojarasca. Pero no está conforme y apuesta a aprobar en los próximos meses cambios en el Código Penal y una reforma electoral que trastocará de plano el sistema.

Además, queda en el radar oficial la necesidad por buscar votos, que todavía no están firmes. Sobre todo, del lado de fuerzas aliadas en el Parlamento como el PRO y el MID que colocaron cuestionamientos por la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El funcionario es uno de los integrantes de esta mesa política que desde el escándalo que protagonizó, a raíz de sus viajes privados, sumó varios encuentros para mostrar actividad. Y correr el foco de la agenda pública, supedita a la situación judicial del ministro coordinador.

En el último, ocurrido el viernes pasado, los integrantes de este cónclave confirmaron el envío, mediante el Senado, de la modificación a la Ley de Salud Mental y la Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.

Se dieron cita en aquella oportunidad el ministro del Interior, Diego Santilli; pero además de la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; Karina Milei, presidenta del partido, y Santiago Caputo, asesor presidencial, y Adorni también fueron de la partida.

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