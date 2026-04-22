Pettovello apelará la reposición de Volver al Trabajo por "graves consecuencias sobre el presupuesto"

A raíz de una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Campana, el Gobierno apelará el fallo a través del Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello, al ratificar la finalización planificada del programa Volver al Trabajo “por haber cumplido su plazo de vigencia de dos años”.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas , la medida fue solicitada por cinco personas, a la cual se dio lugar y “ordenó que se restablezca el pago a casi un millón de personas que se encontraban incluidas en el Programa Volver al Trabajo” .

¿Qué dice el comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano?

El Ministerio de Capital Humano informa y aclara que el Programa Volver al Trabajo finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento de su creación.

Que, como consecuencia de su vencimiento, el Ministerio efectuó una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios del programa a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal.

Que, en el día de ayer, la Justicia Federal de Campana dictó una medida cautelar solicitada por 5 personas, en la cual ordenó que se restablezca el pago a casi un millón de personas que se encontraban incluidas en el Programa Volver al Trabajo, que reiteramos, se encuentra vencido en su plazo legal de duración.

Que, en virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país.__IP__

El ministerio de Capital Humano apelará la decisión judicial.