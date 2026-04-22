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Recesión

La actividad económica cayó 2,6% en febrero y anotó el peor resultado desde 2023

El EMAE del segundo mes del 2026 registró una caída en la medición mensual e interanual. El desempeño de los sectores.

Por Agencia NA
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La actividad económica anotó su peor caída desde diciembre del 2023 y retrocedió un 2,6% respecto de enero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se contrajo, a su vez, en la medición interanual: cayó 2,1% frente al mismo mes de 2025.

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En tanto, ocho de los quince sectores que conforman el EMAE registraron subas en febrero.

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