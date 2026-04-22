La actividad económica cayó 2,6% en febrero y anotó el peor resultado desde 2023

La actividad económica anotó su peor caída desde diciembre del 2023 y retrocedió un 2,6% respecto de enero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se contrajo, a su vez, en la medición interanual: cayó 2,1% frente al mismo mes de 2025.

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La actividad económica cayó 2,1% interanual en febrero de 2026 y 2,6% con respecto a enero https://t.co/7RNvGmpCTo pic.twitter.com/jA8y74Cgvt — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 22, 2026 En tanto, ocho de los quince sectores que conforman el EMAE registraron subas en febrero. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2047027695674855483&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

Actividad económica: Industria manufacturera fue el sector de mayor baja interanual (-8,7%) en febrero de 2026; y Pesca, el de mayor suba (14,8%) https://t.co/7RNvGmpCTo pic.twitter.com/v9RVtxnete — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 22, 2026

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