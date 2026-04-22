El conflicto por Vicuña que dividió aguas en la política sanjuanina

Tras pedidos del Gobierno de La Rioja, a través de la Secretaría de Ambiente, la Justicia de la vecina provincia prohibió a Vicuña utilizar el camino por Guandacol, la principal vía de acceso a logístico desde territorio riojano hacia la mina ubicada en San Juan. La empresa decidió utilizar el corredor norte, que va por Iglesia, para continuar con la producción con la mina. En medio de este conflicto, el gobernador riojano, Ricardo Quintela, realizó polémicas declaraciones sobre los límites provinciales, lo que generó repercusiones en el arco político sanjuanino: desde la defensa del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, pasando por sugestivos mensajes en redes sociales y hasta una carta documento.

Quintela dijo en declaraciones mediáticas que la soberanía sobre el área donde se ubica el yacimiento, así como sobre Ischigualasto, debe ser resuelta por el Senado de la Nación. Además, cuestionó los límites actuales al señalar que fueron establecidos por gobernadores de facto durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Sin embargo, es la Ley Nacional 18.004 la que define estos límites, ya que ratificó un convenio interprovincial que estableció técnicamente la división, finalizando disputas territoriales previas.

La tensa situación política que se vive con La Rioja (ya que, por ahora, la disputa se mantiene en el ámbito mediático) tuvo diferentes réplicas. Uno de los primeros en hablar fue el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández. El titular de la cartera manifestó que "hay sectores del peronismo local que vienen haciendo un trabajo de poner palos en la rueda para el avance de la actividad minera" y nombró al senador Sergio Uñac como uno de los sindicados.

Del otro lado hubo respuesta, pero no mediática. El exgobernador Sergio Uñac envió una carta notarial en la rechazó las declaraciones sobre el conflicto por el proyecto Vicuña, las calificó como falsas y le exigió que en 48 horas las ratifique o rectifique con pruebas, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales por calumnias e injurias.

El resto de las respuestas empezó a llegar más tarde. Este martes, el diputado nacional, José Peluc, fue tajante con sus declaraciones. "Ya no se dan cuenta que esta forma de hacer política antigua, de plantear cualquier cosa para tener dos minutos de fama".

En la misma sintonía, el mensaje del gobernador tardó, pero llegó. A través de un comunicado de prensa, Orrego sostuvo que no existe en la Argentina ninguna norma que obligue a una provincia a compartir las regalías de sus recursos con otra y remarcó que lo que se encuentra en el subsuelo sanjuanino pertenece a los sanjuaninos, por lo que aseguró que lo defenderán con la ley en la mano y no a través de declaraciones mediáticas. "San Juan es una provincia de diálogo y de trabajo. Tenemos el mayor respeto por La Rioja. Pero una cosa es el diálogo institucional y otra es abrir debates que no tienen sustento jurídico. La ley es la ley, y las provincias no se corren con declaraciones”, sentenció.

Del arco peronista casi que ni hubo declaraciones mediáticas. El único que publicó algo en sus redes sociales fue el dirigente Mauricio Ibarra, quien propuso un pronunciamiento conjunto de todo el arco político de San Juan frente a lo que consideró una afrenta de La Rioja. En ese sentido, sostuvo que no hay que ceder “ni un centímetro” y llamó a asumir una postura unificada en defensa del patrimonio provincial.

Por el momento, Vicuña continúa operando a través del camino del corredor Norte y las declaraciones de Quintela no son más que declaraciones ya que, según dijo el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, no hay ninguna presentación formal en la Justicia al respecto.

Las repercusiones en Diputados

En la Cámara de Diputados de San Juan, legisladores de distintos espacios presentaron un proyecto de resolución para expresar un enérgico repudio al Gobierno de La Rioja. La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por el interbloque Cambia San Juan, el Bloque Bloquista y La Libertad Avanza.

En paralelo, el diputado Omar Ortiz también presentó un proyecto en el mismo sentido, aunque de forma individual.