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Fatal desenlace

Identifican a la mujer hallada muerta en el canal Benavídez: la buscaban con desesperación

Fuentes judiciales confirmaron que la fallecida, que padecía una enfermedad mental, había sido denunciada como desaparecida en horas del mediodía de este miércoles. Lamentablemente, su cuerpo fue encontrado sin vida en el agua.

Por Luz Ochoa
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íUn hecho trágico tuvo lugar este miércoles, en horas de la siesta, cuando una mujer fue hallada sin vida en el canal Benavidez, lo que provocó un revuelo en el lugar. Tras la intervención de las autoridades, Tiempo de San Juan pudo confirmar que se trataba de Silvia Mónica Valdivieso, de 58 años, que había sido denunciada como desaparecida y era intensamente buscada.

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Acorde señalaron las fuentes, se presume que la víctima fatal cayó al agua de manera accidental a la altura del barrio Costa Canal III, en el límite de Capital con Chimbas. El marido de la misma había radicado la denuncia cerca del mediodía, cuando llegó a su domicilio, situado en el barrio Aramburu, en Rivadavia, y no estaba.

Por ese motivo y preocupado por el estado de su esposa, que padecía una enfermedad mental, el hombre identificado como Horacio Soria acudió a la Comisaría 27° y solicitó la intervención de la Policía. A partir de entonces, inició el despliegue de los uniformados para dar con el paradero de la mujer desaparecida.

Personal de la UFI Genérica tomó intervención y dio las primeras directivas para encontrar a Valdivieso, aunque lamentablemente apareció sin vida en el interior del canal, en inmediaciones de Benavidez y Chacabuco, en el límite de Santa Lucía con Chimbas. Por ello, efectivos de Criminalísticas, bajo los mandatos de la UFI de Delitos Especiales, procedió con el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Judicial.

El cuerpo de la mujer fue observado por vecinos de la zona, quienes dieron aviso a la Policía. Momentos más tarde, se produjo el despliegue a metros del ingreso de la fábrica Cattorini.

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