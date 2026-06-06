El Colegio de Arquitectos se planta contra la demolición de la Capilla de Villa Mercedes

El Colegio de Arquitectos de San Juan formalizó un urgente pedido ante el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de la provincia para solicitar la suspensión inmediata, por un término de treinta días, de la demolición de la histórica Iglesia de la Merced de Jáchal. La presentación, que ingresó formalmente a las dependencias oficiales con la firma de la presidenta de la institución, la arquitecta Elisa Beatriz Gómez, fundamenta la necesidad imperiosa de convocar a una mesa de diálogo y generar un consenso interdisciplinario preventivo entre especialistas en materia de patrimonio arquitectónico antes de ejecutar la última de las acciones posibles sobre un edificio con más de un siglo de existencia.

La iniciativa del organismo profesional se ampara en las atribuciones conferidas por su Ley Provincial de creación N° 386-A, la cual establece la función de asesorar a los poderes públicos y emitir opiniones críticas sobre problemáticas que afecten de manera directa a la sociedad. Desde la entidad argumentaron que el estado de conocimiento público que ha tomado el caso los obliga a manifestar una postura técnica elaborada por expertos, advirtiendo que una construcción de estas características merece un estudio mucho más profundo y holístico, que exceda el análisis meramente estructural que se ha utilizado para tomar una decisión tan drástica y concluyente.

La preocupación de los profesionales radica en el impacto cultural y simbólico que este tipo de pérdidas ocasiona en una provincia históricamente castigada por los sismos. Según expresaron las autoridades del colegio, las tragedias del pasado ya han hecho desaparecer la casi totalidad del acervo patrimonial edificado en San Juan, dejando a las nuevas generaciones prácticamente sin evidencias tangibles de su arquitectura vernácula. Ante este escenario, remarcaron que el caso de la iglesia jachallera todavía presenta posibilidades de recuperación y preservación, por lo que resulta fundamental abrir un espacio de discusión antes de que sea demasiado tarde.

Finalmente, el documento ratifica que la institución se posiciona formalmente a favor de la conservación del patrimonio arquitectónico de la provincia, manifestando su total oposición a la demolición del templo norteño. Asimismo, el Colegio de Arquitectos adhirió de manera explícita a las peticiones impulsadas por la Asociación de Conservación del Patrimonio de San Juan (ACCODEPAS) con el objetivo de detener de inmediato las obras y hacer efectiva la mesa de diálogo interdisciplinario entre todas las partes involucradas para evaluar alternativas viables de restauración.