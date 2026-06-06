Entre retamos y chañares, el plan para crear el Parque Aventura Cauquenes y la proeza de conservar bosques en San Juan

Caminar hoy entre retamos y chañares en el Norte sanjuanino es mucho más que un simple paseo; es la posibilidad de respirar profundo y vivir la naturaleza en su estado más puro. En el sector de Agua Arriba, muy cerca del Dique Los Cauquenes , el aire trae el aroma de la vegetación autóctona y el silencio solo se interrumpe por el canto de las aves que encuentran refugio en este ecosistema. En este escenario se proyecta el Parque Aventura Cauquenes , un plan que busca integrar la conservación del bosque nativo con el turismo de bajo impacto y el deporte en la icónica Jáchal .

El proyecto es motorizado por Roberto Pombo, un propietario privado que decidió transformar su predio en un polo ecoturístico. Según explicó Gustavo Mercado, director de Bosques Nativos, el emprendimiento ya está en marcha bajo un riguroso ordenamiento territorial. El funcionario destacó, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, que el lugar posee un bosque muy bien conservado y que el masterplan incluye senderos interpretativos de gran valor. Uno de ellos está dedicado al reconocimiento de la flora y la avifauna, aprovechando que el área es especialmente apta para las aves. Otro de los recorridos se basa en la identidad cultural y la mitología local: el bosque de las brujas, un sendero que interpreta leyendas urbanas y que se ha convertido en uno de los mayores atractivos para los visitantes.

WhatsApp Image 2026-06-03 at 6.07.01 PM (1)

Sobre la propuesta integral, Mercado contó que "este proyecto continúa, el lugar también se puede usar para deportes como escaladas, kayak o ciclismo, además de las caminatas; es un proyecto ecoturístico que combina la conservación del ecosistema con la actividad deportiva y la cultura de los pueblos originarios a través de cartelería interpretativa". El plan no se queda allí, ya que se proyecta sumar en el futuro una etapa paleontológica que podría vincularse con un ecoparque bajo lineamientos de la UNESCO que ya está en trámite en otras zonas jachalleras, consolidando un espacio donde la ciencia y la recreación se den la mano bajo un enfoque de sustentabilidad y cuidado del recurso hídrico.

image

El valor del bosque nativo y su pulmón en San Juan

La importancia de proteger estos espacios trasciende la belleza paisajística. Mercado explicó que los bosques son fundamentales para la regulación del clima y el manejo del agua en una provincia desértica. Al respecto, el director sostuvo que "la protección de los bosques es vital porque regulan el clima y el recurso hídrico, funcionan como fijadores de suelos y contienen las aguas de lluvia evitando inundaciones o arrastre de sedimentos; además, allí se conserva nuestra flora y fauna autóctona, que es parte esencial de nuestra identidad cultural".

En San Juan, la presencia de estos ecosistemas es sorprendente por su extensión. Bajo el ordenamiento territorial aprobado, la provincia cuenta con 1,5 millones de hectáreas de bosque nativo. Si bien Valle Fértil posee la mayor cobertura con sus quebrachales y algarrobos, en Jáchal predominan especialmente los chañares y algarrobos antiquísimos, ejemplares centenarios que son verdaderos monumentos naturales. Mercado también resaltó la existencia de especies endémicas que no se encuentran en otro lugar del mundo debido a condiciones climáticas específicas, como los chicales en Valle Fértil y los chacayes en la cordillera de Calingasta.

WhatsApp Image 2026-06-03 at 6.07.00 PM

WhatsApp Image 2026-06-03 at 6.07.00 PM (1)

Fondos de la ley y el camino hacia nuevas convocatorias

Para que iniciativas como el Parque Aventura Cauquenes sean posibles, existe un andamiaje financiero que proviene de la Ley Nacional de Bosques Nativos. Se trata de fondos nacionales administrados por la provincia a través de la Dirección de Bosques, que se otorgan a propietarios que asumen el compromiso de conservar el monte original en sus tierras. Mercado detalló que vienen financiando este proyecto desde hace tres años y que la inversión estatal por convocatoria ronda los 3 millones de pesos, sumado al aporte de capital propio que realiza el dueño del emprendimiento.

El sistema de beneficios funciona mediante convocatorias anuales donde se verifican los proyectos técnica y ambientalmente. Actualmente, la provincia cuenta con 24 proyectos activos, distribuidos principalmente en Valle Fértil, 25 de Mayo y el área de la Ciénaga en Jáchal. Sobre el futuro cercano, el director anticipó que "este año estamos entregando fondos de la convocatoria 2024 y vamos a abrir próximamente la convocatoria 2025, dependiendo siempre de los presupuestos que provee la Nación para que podamos trabajar con los propietarios que deciden mantener el bosque en pie". Este modelo de gestión permite que el bosque nativo deje de ser visto como una zona improductiva para transformarse en un motor de desarrollo que genera empleo local y protege el patrimonio natural para las próximas generaciones. Sobre todo en el desierto sanjuanino.