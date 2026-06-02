En fotos: conocé el "Parque Aventura Cauquenes", el nuevo proyecto de ecoturismo en San Juan

Senderos educativos, tecnologías ecológicas y programas de conservación forman parte de la propuesta de "Parque Aventura Cauquenes", un proyecto que apunta a transformar un sector de Agua Arriba, en Jáchal, en un nuevo polo de ecoturismo. La iniciativa fue presentada en el propio predio donde se prevé su desarrollo y busca posicionar al departamento como un destino vinculado al turismo sustentable y la preservación ambiental.

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La presentación se realizó en la estancia de Agua Arriba, junto al Dique Los Cauquenes, donde Roberto Pombo, titular del proyecto, dio a conocer el Masterplan diseñado para este espacio natural de alto valor ambiental y paisajístico.

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Durante el recorrido, los responsables de la iniciativa expusieron los principales lineamientos de la propuesta, orientada al desarrollo de un área de interés turístico, cultural y ambiental. El plan pone el foco en la protección del entorno natural y en la puesta en valor del patrimonio local como herramientas para promover un crecimiento turístico sostenible.

Entre las acciones previstas se encuentran la implementación de tecnologías sanitarias ecológicas, la creación de senderos educativos y recreativos, y el desarrollo de estrategias destinadas a la preservación de la flora nativa.

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Además, el proyecto incorpora criterios de sostenibilidad que buscan contribuir al posicionamiento de Jáchal dentro del proceso de validación internacional como Geoparque UNESCO, una distinción que potenciaría el reconocimiento de la riqueza geológica, ambiental y cultural de la región.

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De la actividad participaron el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Jáchal, Juan Pablo Dara; el coordinador de Turismo municipal, Vito Gómez; y los concejales Héctor Sánchez, Mariela Mesías, Walter Berón y Gema Casas, en representación del Concejo Deliberante. También estuvo presente Gustavo Mercado, director de Bosques Nativos de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de San Juan.

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Las autoridades destacaron la importancia de impulsar iniciativas que promuevan un desarrollo turístico responsable, generen nuevas oportunidades para la comunidad y fortalezcan la identidad ambiental y cultural del departamento.