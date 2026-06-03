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Llamativo

Marca histórica: por primera vez, el Paso de Agua Negra sigue habilitado en junio

El paso fronterizo sigue operativo este 3 de junio, superando previsiones y extendiendo su temporada 2025/2026 sin interrupciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por primera vez en la historia, el Paso de Agua Negra continúa abierto en junio.

Por primera vez en la historia, el Paso de Agua Negra continúa abierto en junio.

Por primera vez en la historia, el Paso de Agua Negra se mantiene habilitado durante el mes de junio y continúa operativo este miércoles 3, consolidando una temporada récord que supera todos los registros anteriores de funcionamiento entre San Juan y Chile.

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El cruce internacional, que habitualmente cierra a fines de mayo por condiciones climáticas, logró extender su operatividad más allá de lo previsto gracias a condiciones favorables en la alta montaña. El año pasado, por ejemplo, el cierre se había producido el 23 de mayo, lo que refuerza la excepcionalidad de la actual temporada.

Desde el Ministerio de Gobierno de San Juan destacaron el hito como un resultado de gestión y coordinación interinstitucional, en un contexto en el que el paso ya había alcanzado el récord el pasado 24 de mayo, al cumplir seis meses ininterrumpidos de apertura durante la temporada 2025/2026.

Las cifras oficiales confirman el impacto del corredor bioceánico en la conectividad regional: desde noviembre de 2025, más de 21.000 vehículos utilizaron el Paso de Agua Negra. De ese total, alrededor de 10.300 ingresaron a la Argentina, mientras que más de 11.500 se dirigieron hacia territorio chileno, consolidando un flujo equilibrado de circulación.

En cuanto al movimiento de personas, se registraron más de 72.000 cruces entre ambos países, lo que refleja la importancia del paso tanto para el turismo como para el intercambio comercial y familiar entre San Juan y las regiones chilenas cercanas.

Con estos números, la temporada 2025/2026 se ubica como la quinta mejor en la historia del paso cordillerano. Sin embargo, las autoridades señalaron una disminución cercana al 30% respecto del año anterior, atribuida principalmente a factores económicos y a la variación del tipo de cambio, que redujo el tradicional flujo de tours de compras hacia Chile.

A pesar de esa caída, el tránsito se mantiene abierto, marcando un escenario inédito en términos de extensión de la temporada y consolidando a Agua Negra como un corredor estratégico para la integración regional entre ambos países.

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