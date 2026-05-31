¿Junio llega con neblinas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

El inicio de la semana en San Juan estará marcado por condiciones típicas del otoño avanzado: cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y la presencia de neblina durante las primeras horas del día.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico para este lunes 1° de junio. En la nota, los detalles.
El inicio de la semana en San Juan estará marcado por condiciones típicas del otoño avanzado: cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y la presencia de neblina durante las primeras horas del día.
De acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 1 de junio se presentará con nubosidad predominante a lo largo de toda la jornada. Durante la madrugada se espera un cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 10°C y vientos leves del sector sur.
Ya en la mañana, la visibilidad podría verse reducida por bancos de neblina, en un contexto de temperaturas que descenderán levemente hasta los 9°C. El viento rotará hacia el noreste, manteniéndose con intensidad baja.
Por la tarde, el termómetro alcanzará su máxima prevista de 16°C, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste que podrían intensificarse levemente, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables: continuará la nubosidad, la temperatura rondará los 14°C y el viento volverá a soplar desde el sur con intensidad leve.
Un dato clave es que no se esperan precipitaciones durante toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en cada franja horaria.
En cuanto al resto de la semana, el SMN anticipa un leve ascenso de las temperaturas máximas, que podrían ubicarse entre los 18°C y 21°C hacia el viernes y sábado, aunque con mínimas todavía frescas, en torno a los 8°C y 11°C.