¿Junio llega con neblinas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

El inicio de la semana en San Juan estará marcado por condiciones típicas del otoño avanzado: cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y la presencia de neblina durante las primeras horas del día.

Clima San Juan tendrá un viernes agradable y con sol pleno antes del fin de semana

Máxima expectativa El Arsenal y el PSG se enfrentan en la gran final de la Champions League: TV, hora y formaciones

De acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 1 de junio se presentará con nubosidad predominante a lo largo de toda la jornada. Durante la madrugada se espera un cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 10°C y vientos leves del sector sur.

Ya en la mañana, la visibilidad podría verse reducida por bancos de neblina, en un contexto de temperaturas que descenderán levemente hasta los 9°C. El viento rotará hacia el noreste, manteniéndose con intensidad baja.

Por la tarde, el termómetro alcanzará su máxima prevista de 16°C, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste que podrían intensificarse levemente, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables: continuará la nubosidad, la temperatura rondará los 14°C y el viento volverá a soplar desde el sur con intensidad leve.

Un dato clave es que no se esperan precipitaciones durante toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en cada franja horaria.

En cuanto al resto de la semana, el SMN anticipa un leve ascenso de las temperaturas máximas, que podrían ubicarse entre los 18°C y 21°C hacia el viernes y sábado, aunque con mínimas todavía frescas, en torno a los 8°C y 11°C.