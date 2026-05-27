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Trayectoria

Sanatorio Argentino celebra sus 52 años entre emociones, reconocimientos y desafíos

Entre la alegría del pasado y los desafíos del futuro, Sanatorio Argentino rinde homenaje a quienes sentaron las bases de una comunidad dedicada al cuidado de la vida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Sanatorio Argentino está celebrando su 52° aniversario, consolidándose como una de las instituciones de salud privada más prestigiosas y con mayor trayectoria en la provincia de San Juan. Este medio siglo de historia representa mucho más que el paso del tiempo, ya que simboliza un proyecto humano que nació con una fuerte orientación hacia la atención de la mujer para transformarse en la actualidad en un centro de salud integral de referencia regional. La institución se destaca por una diferenciación basada en la mejora continua de sus recursos humanos, infraestructura y tecnología, enfrentando los desafíos de los cambios económicos y generacionales con una visión de excelencia.

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Con fuerte emoción, la clínica dedicó este aniversario a homenajear a los médicos visionarios que sentaron las bases de la institución con compromiso, esfuerzo y vocación. El legado de los doctores Julián Batistella, Enrique Conti Martínez, Enrique Pérez Navas, Carlos Buteler Celis, Carlos Bartolo Scarso, Luis Claudeville, Carlos Mira Blanco y Ángel Schwartz permanece vigente en cada paciente atendido y en las más de 350 personas que hoy integran la comunidad de trabajo del sanatorio. Institucionalmente, el sanatorio resalta que este crecimiento es fruto del equipo de colaboradores que pone su vocación al servicio de la salud y de las familias que confían en su atención profesional.

En este marco, Sanatorio Argentino comparte por estos días en sus redes mensajes que reflejan su presente y sus aspiraciones. Uno de sus posteos destacados señala que "nuestro aniversario no son solo números; son historias, cuidados, acompañamiento y un compromiso inquebrantable con la salud de nuestra comunidad". Asimismo, resaltan la reciente transformación institucional al afirmar que hoy celebran mirando hacia atrás con orgullo y hacia adelante con más energía, habiendo dado un paso gigante en el último año al consolidarse como un Sanatorio Polivalente. Otro eje de orgullo institucional hace énfasis en la cultura de la calidad, recordando que la obtención de la primera Certificación ISO 9001 en el año 2000 marcó el inicio de un camino de mejora continua que hoy se mantiene vivo en cada servicio.

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Algunos hitos que forjaron la identidad de Sanatorio Argentino

La historia de la institución comenzó en 1974, gestándose por un grupo de médicos en un edificio de la calle Santa Fe dedicado a diversas especialidades antes de concentrar su internado en la sede de calle San Luis en los años posteriores.

Un momento clave en la evolución organizacional ocurrió entre 1993 y 1994, cuando se profesionalizó el gerenciamiento con la creación de una Gerencia Institucional y una Dirección Médica, lo que permitió importantes remodelaciones edilicias y la construcción de la Terapia Intensiva Neonatal.

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El cambio de milenio trajo consigo logros pioneros, ya que en el año 2000 se creó la Fundación Sanatorio Argentino para la prevención de enfermedades de la mujer y, en 2001, la clínica se convirtió en el primer sanatorio del interior del país en certificar Normas ISO 9001:2000.

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La innovación tecnológica también ha sido una constante, destacándose en 2005 la incorporación del primer ecógrafo 4D de Cuyo.

Durante la última década, el crecimiento se aceleró con la inauguración de nuevas sedes en 2015, 2018 y 2023, sumando servicios de medicina reproductiva, historia clínica digital y logrando reconocimientos por su sustentabilidad y calidad asistencial a través de la acreditación de ITAES. Finalmente, su evolución más reciente lo ha llevado a sumar terapia intensiva de adultos, tomografía y hemodinamia, completando su perfil polivalente.

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