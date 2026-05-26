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Miércoles frío y con nubosidad en San Juan

Se anticipa para este martes una jornada fría y parcialmente nublada en San Juan. La mínima será de 4°C, la máxima llegará a 19°C y no hay probabilidad de lluvias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Juan atravesará un martes con bajas temperaturas y cielo parcialmente nublado, en una jornada típicamente otoñal que arrancará con abrigo y se mantendrá fresca durante buena parte del día.

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Domingo fresco y otoñal en San Juan

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima prevista será de 4°C durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 19°C hacia la tarde.

El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, sin probabilidad de lluvias. Además, se espera viento leve, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la mañana y la noche el viento predominante llegará desde el noroeste, mientras que por la tarde rotará hacia el noreste y, hacia el cierre del día, desde el sudoeste.

Con 0% de probabilidad de precipitaciones y sin ráfagas previstas, el martes se perfila estable en San Juan, aunque con ambiente frío desde temprano y temperaturas más agradables con el correr de las horas.

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