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Clima

Viernes fresco y con cielo despejado en San Juan: la máxima llegará a los 15°C

El cierre de la semana estará marcado por una mañana muy fría y una tarde agradable. No se esperan lluvias y el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan se prepara para un frente frío.

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San Juan tendrá este viernes una jornada típicamente otoñal, con temperaturas bajas durante las primeras horas del día y condiciones estables a lo largo de toda la jornada.

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De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima esperada será de 2°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C durante la tarde. El cielo se presentará despejado por la mañana y algo nublado hacia la tarde y la noche.

El amanecer volverá a sentirse muy frío en gran parte de la provincia, por lo que será necesario salir bien abrigado durante las primeras horas del día. Sin embargo, con el correr de las horas el termómetro irá en ascenso y permitirá una tarde más templada y agradable.

Además, no hay probabilidades de precipitaciones y el viento soplará leve, con circulación predominante del sector noreste y sudoeste en distintos momentos de la jornada.

Las condiciones estables también anticipan un fin de semana sin sobresaltos en San Juan, ideal para actividades al aire libre y eventos previstos para los próximos días.

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