Conocé a la sospechosa que seguirá presa por las estafas en la casa de préstamos del centro sanjuanino

Sigue complicada la situación de la empleada de la casa de préstamos que fue detenida el martes último por tres fraudes contra clientes a los que les otorgaron créditos en dinero. La mujer permanecerá alojada con prisión preventiva por 30 días mientras avanza la investigación, que acumula otras seis denuncias. La maniobra que empleaban consistía en pedirles los datos de su cuenta de débito a las víctimas y luego realizaban compras a su nombre con la plata del préstamo.

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La detenida es Marianela Tamara Romero, tal como adelantó TIEMPO DE SAN JUAN. La mujer quedó imputada por tres hechos de defraudación mediante el uso sin autorización de datos, según expuso este jueves el fiscal Pablo Martín, junto al ayudante fiscal Francisco Rodríguez y la auxiliar Candelaria Terusi, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, durante la audiencia presidida por el juez de garantías Federico Rodríguez.

image El fiscal Pablo Martín (a la derecha), el ayudante fiscal Franco Rodríguez y la auxiliar Candelaria Terusi, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Marianela Romero trabajaba para la firma CC Créditos, que tiene su local sobre avenida Libertador, a metros de avenida Rioja, y otras sucursales en la Peatonal Rivadavia y en Villa Krause. Allí ofrecían préstamos a sola firma y exigían como requisitos los DNI, número de cuenta bancaria y fotocopias -de frente y dorso- de la tarjeta de débito.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir la fiscalía, el ardid consistía en utilizar los datos personales del cliente y su tarjeta de débito. Mientras que, por un lado, le otorgaban dinero a préstamo, por otro, a poco de acreditarle esa plata, realizaban compras o pagos de servicios desde la cuenta del cliente usando esos datos.

Así le pasó a una jubilada de apellido Hernández, a la que concedieron un préstamo de 400.000 pesos y que, a los pocos minutos, notó que alguien había realizado gastos desde su cuenta por un monto de más de 220.000 pesos. Luego se corroboró que habían hecho compras que fueron enviadas al domicilio de Romero.

image La audiencia fue presidida por el juez de garantías Federico Rodríguez.

Algo idéntico le sucedió a una señora de apellido Cortez, que sacó un préstamo de otros 400.000 pesos y a la que, al rato, le desaparecieron 220.000. En este caso se descubrió que Romero había pagado una deuda de OSSE por ese monto del comercio de su pareja.

En un tercer hecho embaucaron a una anciana que solicitó 300.000 pesos en préstamos a CC Créditos. A poco de recibir el dinero en su cuenta, alguien realizó compras de cosméticos y accesorios de belleza que también fueron enviados a la casa de Romero.

La fiscalía entiende que en estos tres casos la sospechosa está seriamente comprometida, pero, además, hay seis denuncias por maniobras similares que se están analizando y que pueden derivar en la ampliación del objeto de investigación contra Romero. En función de esto y de la posibilidad de que la imputada obstaculice la investigación, el Ministerio Público pidió la prisión preventiva para la mujer de Rivadavia. Es que, al momento de su detención, dio un domicilio falso y ocultó su iPhone -que luego fue encontrado en el negocio- con el propósito de evadir el accionar de la Justicia.

Embed - La presunta estafadora de la casa de préstamos

Romero, por su lado, se abstuvo de declarar durante la audiencia. Yesica Cortez Gómez, su abogada defensora, solo se opuso a la prisión preventiva. En cambio, dijo que la sospechosa iba a colaborar con la investigación y hasta propuso llegar a una solución alternativa a través de la devolución del dinero a las damnificadas.

El juez Rodríguez dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo de 1 año y ordenó la prisión preventiva para Marianela Tamara Romero por el término de 30 días en instalaciones de la Comisaría 28va. También autorizó la realización de las pericias en el teléfono de la imputada.