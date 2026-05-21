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Comisaría 9°

Preocupación en Caucete por un automovilista que habría acosado a varias mujeres

Las denuncias se radicaron en los últimos días y apuntan a un hombre que se moviliza en un Peugeot 308. Por este motivo, la Comisaría 9° emitió un comunicado al respecto. Interviene el Juzgado de Paz local y analizan registros de cámaras de seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La preocupación crece en Caucete a partir de una serie de denuncias radicadas en la Comisaría 9°. Según un comunicado, advierten sobre la presencia de un automovilista que habría protagonizado episodios de acoso contra mujeres en distintos barrios del departamento.

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Según informaron oficialmente este jueves desde la dependencia policial, los hechos fueron denunciados a lo largo del mes de mayo por al menos dos mujeres, quienes coincidieron en señalar que fueron interceptadas por un hombre mientras circulaban por la vía pública.

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De acuerdo al parte policial, el sospechoso sería un hombre de entre 40 y 50 años, de contextura delgada, tez trigueña, con barba canosa, calvo y con uso de anteojos. Siempre, según las denuncias, se movilizaría en un vehículo marca Peugeot 308 de color gris claro, con llantas deportivas, techo de vidrio negro y vidrios polarizados.

Las víctimas indicaron que, tras interceptarlas, el sujeto realizaba exhibiciones obscenas desde el interior del automóvil, mostrándoles sus partes íntimas e insinuándoles propuestas de contenido sexual, para luego retirarse del lugar.

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En ese marco, desde la policía señalaron que se logró avanzar en la identificación del vehículo gracias al aporte de vecinos, quienes facilitaron imágenes de cámaras de seguridad. Esos registros fílmicos continúan siendo analizados como parte de la investigación.

La causa se encuentra en manos del Juzgado de Paz de Caucete, a cargo de la jueza Luciana Salva. En paralelo, las autoridades solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información relevante o nuevos hechos, se acerquen a la sede policial o se comuniquen al 911, con el objetivo de aportar datos que permitan avanzar en la identificación del sospechoso.

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