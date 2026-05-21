En San Juan, buscan empresas para la limpieza a fondo de los tres canales más famosos

La monda es una de las tareas fundamentales para gestionar el agua en San Juan. Se sacan toneladas de basura que se tira con lo que la conducta de los vecinos queda en la mira.

El Gobierno de San Juan busca proteger su recurso más escaso al lanzar oficialmente la licitación para la monda de los canales matrices Quiroga, Benavidez y Céspedes . Esta convocatoria es para atraer a empresas capaces de enfrentar el desafío de limpiar las conducciones que son el verdadero corazón del sistema de irrigación provincial. Estos trabajos son estratégicos en un contexto de sequía persistente como es la sanjuanina, porque la limpieza profunda permite optimizar el uso del agua al restaurar las dimensiones originales de los cauces y maximizar el aprovechamiento del caudal disponible.

Además, estos trabajos son vitales para prevenir desbordes que afecten caminos rurales y para asegurar que el agua llegue en tiempo y forma a los cultivos de vid y olivo que sostienen la economía local. La magnitud del problema queda clara al recordar que el año pasado se extrajeron 350 toneladas de residuos del Canal Benavidez, incluyendo desde pañales hasta electrodomésticos, lo que resalta la necesidad de una intervención profesional y profunda.

La licitación cuenta con un presupuesto oficial de 400.394.833,00 pesos y se tramita bajo la modalidad de orden de compra abierta. Las empresas interesadas tienen una cita clave el próximo 2 de junio a las 09:00 horas, momento en que se realizará la apertura de ofertas en la Sala de Licitaciones del Centro Cívico.

El plazo total para ejecutar estas tareas es de 60 días corridos a partir del acta de inicio, aunque para el caso específico del Canal Quiroga existe una exigencia mayor ya que los trabajos dentro de su sección entubada deben completarse en un máximo de 30 días. Los oferentes deberán demostrar capacidad técnica y financiera, incluyendo una garantía de mantenimiento de oferta equivalente al 1% del valor total.

Despliegue de maquinaria

Los trabajos que se llevarán adelante no son una simple remoción de lodo sino una intervención integral sobre casi 20 kilómetros de red impermeabilizada. Las tareas principales consisten en el desembanque y limpieza total del perímetro de la caja de los cauces, lo que implica extraer todo material orgánico, escombros, maleza y árboles que obstruyan la solera y los laterales. El pliego exige que se realice un raspado profundo de la superficie de hormigón para restituir la geometría original de la sección transversal. En las zonas donde el canal está entubado, como en ciertos tramos del Quiroga, se requiere una limpieza interna minuciosa, mientras que en los pasantes y sifones se deberá extraer hasta la última imperfección del embanque.

Para lograr este nivel de detalle, las empresas deberán desplegar un equipo mínimo que incluye excavadoras, minicargadoras, camiones volcadores y tecnología especializada como destoconadoras y chipeadoras para procesar los restos de poda inmediatamente. También se contempla el uso de motobombas para extraer agua estancada en saltos hidráulicos o sectores de baja pendiente, asegurando que el fondo quede completamente seco antes de proceder al retiro de sedimentos. Todo el material extraído deberá ser transportado en camiones hacia su disposición final en el Parque de Tecnologías Ambientales, evitando que los residuos vuelvan a obstruir la circulación o generen riesgos para los vecinos.

El cierre de un ambicioso plan

Esta nueva licitación para los canales matrices se suma a un amplio programa de mantenimiento que el Departamento de Hidráulica inició durante la segunda quincena de abril de 2026.

Ya se pusieron en marcha procesos licitatorios similares para una amplia geografía que abarca departamentos como Jáchal, Caucete, Calingasta, San Martín y 25 de Mayo. En esa primera etapa se destacaron inversiones de gran envergadura como la de Pocito, que lideró la lista con un presupuesto superior a los 250 millones de pesos debido a la complejidad de sus 102 ítems de intervención que incluyen canales secundarios y terciarios.

Con este llamado para los grandes canales matrices, la provincia busca completar el esquema de monda invernal para que, cuando llegue el periodo de mayor demanda agrícola, la red de más de 1.300 kilómetros esté en condiciones óptimas para combatir la escasez hídrica provincial.