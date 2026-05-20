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Comercio exterior

Vinos, minería y tecnología: las expectativas de San Juan ante el posible Acuerdo entre el Mercosur y Canadá

El Gobierno local sigue de cerca las negociaciones entre el Mercosur y Ottawa. Buscan multiplicar el piso actual de exportaciones de 7,5 millones de dólares, potenciar el agro y consolidar las millonarias inversiones canadienses en San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
exportaciones

El Gobierno nacional se encuentra en negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Canadá, lo que podría darle a la provincia importantes beneficios y oportunidades. Entre ellos, expandir sus exportaciones de vinos fraccionados y a granel, mostos, aceite de oliva, entre otros, y consolidar inversiones provenientes del país norteamericano.

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Alfredo Aciar, secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico de San Juan, comentó que los canadienses importan sumas importantes de productos locales, entre ellos vinos fraccionados y a granel, mostos, uva de mesa, pasas de uva, aceite de oliva y pistacho. “Por la magnitud de los números, va de suyo que es un mercado muy interesante para la oferta exportable tradicional de San Juan”, señaló.

En este sentido, compartió datos de la Dirección de Comercio Exterior e informó que durante el año 2025 Canadá importó más de 2.300 millones de dólares en vino fraccionado, 97 millones en vinos a granel, 791 millones en uvas de mesa, casi 97 millones en pasas de uva, 67,5 millones en mostos, casi 535 millones en aceite de oliva, 605 millones en pistachos y 272 millones en semillas de hortalizas, 94 millones en espárragos, casi 79 millones en calabazas (frescas y congeladas), entre otros productos. “Las exportaciones con origen en San Juan con destino a Canadá fueron de 7,5 millones de dólares durante 2025. Casi nada respecto a nuestro potencial. Por eso es que estamos abordando ese mercado con una estrategia focalizada de la mano de nuestra flamante embajadora en Canadá, Lucila Crexell”, indicó.

En tanto, Canadá también está interesada en llevar a cabo inversiones en la provincia para desarrollar sectores estratégicos como la economía del conocimiento y el sector energético. Detalló que en San Juan ya hay capitales provenientes de Canadá, destacando en la minería del oro y del cobre. “Para citar dos casos, la mitad de Veladero es canadiense y la mitad del megaproyecto Vicuña es canadiense, entre otras inversiones dentro del sector”, manifestó.

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Alfredo Aciar con el embajador de Canad&aacute;, Stewart Wheeler.

Alfredo Aciar con el embajador de Canadá, Stewart Wheeler.

Para la próxima cumbre de jefes de Estado se espera que uno de los temas principales sea el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Canadá. El diseño del tratado comercial con Ottawa contempla la reducción progresiva de aranceles sobre una canasta diversificada de más de 4.000 líneas de productos, lo que abriría oportunidades sin precedentes para el sector manufacturero y tecnológico del Cono Sur.

Los negociadores del Mercosur presionan para obtener plazos de desgravación asimétricos que otorguen un tiempo prudencial de adaptación a las industrias locales medianas y pequeñas, garantizando que el aluvión de bienes tecnológicos de alta gama canadienses no sature los mercados internos de manera inmediata.

Por el lado del sector agroalimentario, las demandas del bloque regional se concentran en la obtención de cuotas de acceso preferencial significativas para productos altamente competitivos como la carne bovina, el azúcar, el tabaco y los jugos cítricos concentrados. Canadá mantiene un esquema histórico de protección para sus productores locales mediante sistemas de gestión de la oferta que restringen la importación masiva de determinados alimentos lácteos y avícolas, lo que constituye el principal nudo gordiano a desatar en las próximas mesas de diálogo presencial en Canadá.

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