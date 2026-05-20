miércoles 20 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nuevo mercado

San Juan avanza para impulsar la producción quinua

Producción y el INTA realizaron una jornada de actualización para productores, docentes y empresas agroindustriales para impulsar la producción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Buscan amplir el mercado local de producción de quinua.

Buscan amplir el mercado local de producción de quinua.

Con el objetivo de fortalecer la producción regional de quinua y generar nuevas oportunidades comerciales para los productores locales, el Ministerio de Producción y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) realizaron una jornada de actualización destinada a productores, docentes, empresas agrícolas y representantes de la agroindustria.

Lee además
La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, en la presentación del Trayecto Pedagógico para Docentes de Escuelas de Capacitación Laboral. 
Mundo laboral

En San Juan, Educación lanzó un trayecto de formación para la enseñanza de oficios
San Juan concentra la principal producción de aceite de oliva del país y busca consolidarse como referente internacional del sector.
Celebración nacional

Mundo olivo en San Juan: radiografía de la joyita productiva local que miran todos

La actividad estuvo enfocada en mejorar el manejo del cultivo en la región de Cuyo y en promover vínculos entre la producción local y la demanda existente en el mercado argentino, donde actualmente gran parte de la quinua que se consume es importada desde Perú y Bolivia.

Durante la jornada se abordaron distintos aspectos técnicos y productivos vinculados al cultivo, entre ellos el manejo agronómico, las variedades adaptadas a la región, los costos de producción y los canales de comercialización disponibles.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para potenciar la producción local. “Con este tipo de acciones se busca incentivar el crecimiento de la producción local y que los productores puedan comercializar a las empresas de la Argentina en su totalidad”, señaló.

La quinua es un cultivo que se destaca por sus propiedades nutricionales y por su capacidad de adaptación a zonas áridas y de secano, características que convierten a la región cuyana en un territorio con condiciones favorables para su desarrollo.

Desde el Ministerio de Producción y el INTA señalaron que la propuesta apunta a avanzar hacia una mayor soberanía productiva, reducir la dependencia de importaciones y fortalecer las economías regionales mediante la incorporación de cultivos con valor agregado y potencial de crecimiento.

Temas
Seguí leyendo

Cáritas lanza su colecta anual en San Juan en el marco de sus 70 años

Tras la mudanza anunciada del ANSES al INV, qué pasará con el local de calle Tucumán

Para abaratar costos, tres reconocidas firmas cambiaron de sede en el centro sanjuanino

Con algunas bajas de precios, actualizaron los valores de los combustibles en San Juan

Cuándo inician los trabajos para eliminar un cruce peligroso cerca del Monumento al Gaucho

En la vendimia 2026, San Juan mantuvo su producción en medio de la caída nacional y destacaron la "excelente" calidad de la uva

Dieron a conocer dónde y cómo será el desfile del 25 de Mayo en San Juan

Los millones de dólares y puestos de trabajo que dejará la mina de oro Hualilán en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Anunciaron la fecha de pago de los haberes y el aguinaldo de los empleados públicos de San Juan. 
Atención

Ya hay fecha para el cobro del sueldo con aumento y el aguinaldo de los empleados públicos de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice
Increíble

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: "Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice"

Filmaron a un grupo de ciclistas ocupando varios carriles en Marquesado: Los vamos a...
En las redes

Filmaron a un grupo de ciclistas ocupando varios carriles en Marquesado: "Los vamos a..."

Imagen ilustrativa
Ataque en un loteo

Abrieron el depósito de una obra en construcción en Rawson y se llevaron costosas máquinas

Piñas en un bar del centro sanjuanino minutos antes del partido de Boca
Escándalo

Piñas en un bar del centro sanjuanino minutos antes del partido de Boca

Leonardo Andrada frente al juez.
Violencia intrafamiliar

Un expolicía sanjuanino denunció a su hijo por una golpiza y lo hizo meter preso

Te Puede Interesar

San Juan concentra la principal producción de aceite de oliva del país y busca consolidarse como referente internacional del sector.
Celebración nacional

Mundo olivo en San Juan: radiografía de la joyita productiva local que miran todos

Por Elizabeth Pérez
EN VIVO: comienza el juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucía Rubiño
Minuto a minuto

EN VIVO: comienza el juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucía Rubiño

El puma que sorprendió a un grupo de investigadores de la UNSJ en Rivadavia, durante la mañana de este miércoles.
Inesperado

En Rivadavia, fueron a trabajar y se encontraron un puma en el patio: tremendo operativo

Crimen de José Yáñez: el ADN no coincide y la Justicia liberó a dos sospechosos
Tribunales

Crimen de José Yáñez: el ADN no coincide y la Justicia liberó a dos sospechosos

Inauguraron la remodelación y ampliación de un centro de salud de Caucete y ya es el 20 espacio de este tipo que es intervenido por el Gobierno de la provincia.
En Caucete

Orrego inauguró la remodelación de un importante centro de salud para dar más servicios