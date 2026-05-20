San Juan avanza para impulsar la producción quinua

Con el objetivo de fortalecer la producción regional de quinua y generar nuevas oportunidades comerciales para los productores locales, el Ministerio de Producción y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) realizaron una jornada de actualización destinada a productores, docentes, empresas agrícolas y representantes de la agroindustria.

La actividad estuvo enfocada en mejorar el manejo del cultivo en la región de Cuyo y en promover vínculos entre la producción local y la demanda existente en el mercado argentino, donde actualmente gran parte de la quinua que se consume es importada desde Perú y Bolivia.

Durante la jornada se abordaron distintos aspectos técnicos y productivos vinculados al cultivo, entre ellos el manejo agronómico, las variedades adaptadas a la región, los costos de producción y los canales de comercialización disponibles.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para potenciar la producción local. “Con este tipo de acciones se busca incentivar el crecimiento de la producción local y que los productores puedan comercializar a las empresas de la Argentina en su totalidad”, señaló.

La quinua es un cultivo que se destaca por sus propiedades nutricionales y por su capacidad de adaptación a zonas áridas y de secano, características que convierten a la región cuyana en un territorio con condiciones favorables para su desarrollo.

Desde el Ministerio de Producción y el INTA señalaron que la propuesta apunta a avanzar hacia una mayor soberanía productiva, reducir la dependencia de importaciones y fortalecer las economías regionales mediante la incorporación de cultivos con valor agregado y potencial de crecimiento.