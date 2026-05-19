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Inmobiliario

Para abaratar costos, tres reconocidas firmas cambiaron de sede en el centro sanjuanino

Los comerciantes mudaron sus instalaciones debido a la caída del consumo y los altos valores de los contratos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La agencia Claro de avenida Libertador y General Acha se mudó a calle Tucumán y Chile.&nbsp;

La agencia Claro de avenida Libertador y General Acha se mudó a calle Tucumán y Chile. 

Comerciantes sanjuaninos buscan opciones baratas de alquileres para disminuir costos y aumentar su rentabilidad. En las últimas semanas, tres conocidos locales se mudaron del centro a zonas cercanas por los altos valores en los arrendamientos. Se trata de una tendencia que crece por la situación económica de caída del consumo.

Fuentes inmobiliarias señalaron a Tiempo de San Juan que el caso más emblemático es el de "Piedra, Papel y Tijera", un comercio de larga trayectoria que dejó su ubicación en la calle General Acha para mudarse a la Avenida Libertador pasando Jujuy, zona que se identifica como claramente más económica.

Se han registrado cierres de locales importantes que llevaban mucho tiempo en sus ubicaciones, como Claro, que estaba localizado en la intersección de General Acha y Libertador y ahora se localiza en Tucumán y Chile.

El otro caso registrado es la perfumería Morena, que estaba ubicada frente al Sindicato de Empleados de Comercio y cerró sus puertas a fines de abril. Detallaron que, a diferencia de otros negocios de la zona que llevaban mucho tiempo, Morena es descrita como una tienda relativamente nueva, con aproximadamente 3 o 4 años de permanencia en ese lugar. Sobre este comercio, no se sabe si se trasladará a otro sitio o cerrará sus persianas definitivamente.

Señalaron que estos movimientos y rescisiones de contratos responden a la baja del consumo y a la imposibilidad de los inquilinos de afrontar los precios de alquiler previos. Esto ha forzado a los propietarios a ajustar los valores a la baja o realizar descuentos para mantener los locales ocupados.

De esta manera, los locales que dejaron Claro y Piedra, papel y tijera se encuentran actualmente en búsqueda de nuevos inquilinos. Aunque ha habido interesados del rubro gastronómico, en algunos casos los propietarios han rechazado estas propuestas.

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