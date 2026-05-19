Con visita a Cornejo, Macri liderará un acto del PRO en Mendoza y San Juan llevará una fuerte comitiva

La comitiva sanjuanina, con Cornejo presente, en el relanzamiento del PRO que fue el 19 de marzo.

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, llegará a Mendoza este viernes 22 de mayo en el marco de su gira nacional llamada "Próximo Paso". El encuentro cita a militancia y referentes políticos de todo Cuyo y tiene como objetivo volver al ruedo al PRO, en medio de un marcado alejamiento personal con el presidente Javier Milei. Entretanto, habrá una reunión privada con el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, que algunos leen políticamente como un mensaje hacia el Gobierno nacional. Desde San Juan, a su vez, preparan el viaje de una nutrida comitiva encabezada en principio por el diputado provincial, Enzo Cornejo.

Según confiaron fuentes partidarias, el viaje de la militancia sanjuanina hacia Mendoza estará encabezado por el presidente del PRO en San Juan. A la convocatoria también se sumará el titular nacional de la Juventud PRO, Agustín Prado, acompañado por militantes jóvenes del espacio. Por la cercanía con la provincia vecina, esperan una delegación sanjuanina mucho más numerosa que la que participó del encuentro realizado en marzo en Buenos Aires.

Después de ese encuentro en Buenos Aires, Macri eligió Mendoza como otro punto importante de su gira. Y parece no ser al azar, ya que aprovechará su estancia para reunirse con el gobernador de Mendoza. Este punto resulta fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno nacional atraviesa uno de los peores momentos por el escándalo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Cornejo selló su alianza política con La Libertad Avanza para las Elecciones Legislativas del 2025, siguiendo el rumbo de referentes del PRO nacional como Patricia Bullrich y Luis Petri. Si bien el expresidente apoyó en un principio el gobierno de Milei, su relación se desgastó en los últimos meses.

De hecho, Macri publicó un duro comunicado contra Milei acusándolo de actuar con soberbia y exigiendo sacrificios de sus propios funcionarios en este difícil contexto económico nacional, haciendo referencia a Adorni, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Desde el PRO hay quienes leen este encuentro como un mensaje de Cornejo a Milei, como si el gobernador mendocino estuviera marcando distancia en cierta medida con el presidente. Otros bajan la guardia y aseguran que la cena tiene tinte institucional, puesto que el expresidente cena con todos los mandatarios de las provincias que visita.

Lo cierto es que desde el partido hay un operativo para reflotar el PRO, que quedó sumamente eclipsado tras las elecciones del 2023, cuando hubo una fuerte migración de funcionarios y militancias hacia LLA. En el medio de esto, si bien Macri todavía no define sus intenciones electorales, hay militantes que lo postulan como candidato a presidente para el 2027.