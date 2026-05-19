martes 19 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gira nacional

Con visita a Cornejo, Macri liderará un acto del PRO en Mendoza y San Juan llevará una fuerte comitiva

El expresidente encabezará una reunión regional en el marco de su gira nacional llamada "Próximo Paso". Aprovechará su paso por la vecina provincia para una cena privada con el gobernador, que algunos leen en clave política como un alejamiento del presidente Javier Milei. Entretanto, la militancia sanjuanina organiza el viaje de una nutrida comitiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La comitiva sanjuanina, con Cornejo presente, en el relanzamiento del PRO que fue el 19 de marzo.&nbsp;

La comitiva sanjuanina, con Cornejo presente, en el relanzamiento del PRO que fue el 19 de marzo. 

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, llegará a Mendoza este viernes 22 de mayo en el marco de su gira nacional llamada "Próximo Paso". El encuentro cita a militancia y referentes políticos de todo Cuyo y tiene como objetivo volver al ruedo al PRO, en medio de un marcado alejamiento personal con el presidente Javier Milei. Entretanto, habrá una reunión privada con el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, que algunos leen políticamente como un mensaje hacia el Gobierno nacional. Desde San Juan, a su vez, preparan el viaje de una nutrida comitiva encabezada en principio por el diputado provincial, Enzo Cornejo.

Lee además
el hermano de adorni retoco su declaracion jurada, sumo una herencia y modifico una deuda
Números

El hermano de Adorni retocó su declaración jurada, sumó una herencia y modificó una deuda
insolito trueque: el ejercito argentino cambia membrillos por respuestos para una camioneta
Mendoza

Insólito trueque: el Ejército Argentino cambia membrillos por respuestos para una camioneta

Según confiaron fuentes partidarias, el viaje de la militancia sanjuanina hacia Mendoza estará encabezado por el presidente del PRO en San Juan. A la convocatoria también se sumará el titular nacional de la Juventud PRO, Agustín Prado, acompañado por militantes jóvenes del espacio. Por la cercanía con la provincia vecina, esperan una delegación sanjuanina mucho más numerosa que la que participó del encuentro realizado en marzo en Buenos Aires.

Después de ese encuentro en Buenos Aires, Macri eligió Mendoza como otro punto importante de su gira. Y parece no ser al azar, ya que aprovechará su estancia para reunirse con el gobernador de Mendoza. Este punto resulta fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno nacional atraviesa uno de los peores momentos por el escándalo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Cornejo selló su alianza política con La Libertad Avanza para las Elecciones Legislativas del 2025, siguiendo el rumbo de referentes del PRO nacional como Patricia Bullrich y Luis Petri. Si bien el expresidente apoyó en un principio el gobierno de Milei, su relación se desgastó en los últimos meses.

De hecho, Macri publicó un duro comunicado contra Milei acusándolo de actuar con soberbia y exigiendo sacrificios de sus propios funcionarios en este difícil contexto económico nacional, haciendo referencia a Adorni, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Desde el PRO hay quienes leen este encuentro como un mensaje de Cornejo a Milei, como si el gobernador mendocino estuviera marcando distancia en cierta medida con el presidente. Otros bajan la guardia y aseguran que la cena tiene tinte institucional, puesto que el expresidente cena con todos los mandatarios de las provincias que visita.

Lo cierto es que desde el partido hay un operativo para reflotar el PRO, que quedó sumamente eclipsado tras las elecciones del 2023, cuando hubo una fuerte migración de funcionarios y militancias hacia LLA. En el medio de esto, si bien Macri todavía no define sus intenciones electorales, hay militantes que lo postulan como candidato a presidente para el 2027.

Seguí leyendo

El Riesgo País volvió a subir y cayeron las acciones

Interna oficialista: Para Milei, lo de Martín Menem está prefabricado

El costo de la construcción con una suba por encima de la inflación

Investigación penal contra la cúpula de la AFA: la Justicia pone la lupa sobre una presunta red de facturación falsa

Modificación del régimen de zonas frías: El gobierno llega al Congreso con los votos justos

Cerró una histórica fábrica de aires acondicionados y dejó en la calle a 140 trabajadores

¿Mauricio Macri candidato en 2027? Qué opinó Jaime Durán Barba

Se disparó la inflación mayorista en abril, y duplicó el IPC de marzo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cerro una historica fabrica de aires acondicionados y dejo en la calle a 140 trabajadores
Salarios

Cerró una histórica fábrica de aires acondicionados y dejó en la calle a 140 trabajadores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en plena vía pública: un automovilista discutió y agredió a un famoso ciclista sanjuanino, y luego huyó
Video

Escándalo en plena vía pública: un automovilista discutió y agredió a un famoso ciclista sanjuanino, y luego huyó

Imagen Ilustrativa.
Capital

Investigan la muerte de una mujer en el centro sanjuanino: su pareja la encontró sin vida

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice
Increíble

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: "Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice"

Imagen ilustrativa
Vecinos violentos

La pelea entre gomeros vecinos de Concepción terminó con una denuncia por amenazas con armas y robo

Según fuentes judiciales, el robo se produjo en este consorcio de Villa del Carril, Capital.
En Villa del Carril

Sin dejar rastros ni ejercer violencia, robaron $17.000.000 de un departamento de Capital

Te Puede Interesar

Gracias a los vecinos, dos hermanos terminaron presos por vender droga en Chimbas
Allanamiento

Gracias a los vecinos, dos hermanos terminaron presos por vender droga en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
La megaestafa de Global Market fue remitida a la Justicia Federal: las 3 razones que forzaron la incompetencia
Investigación

La megaestafa de Global Market fue remitida a la Justicia Federal: las 3 razones que forzaron la incompetencia

La comitiva sanjuanina, con Cornejo presente, en el relanzamiento del PRO que fue el 19 de marzo. 
Gira nacional

Con visita a Cornejo, Macri liderará un acto del PRO en Mendoza y San Juan llevará una fuerte comitiva

Los ahora condenados frente al juez Alberto Caballero.
Maltrato infantil

Una pareja fue condenada por castigar a cintarazos y mechonazos a dos niños en Pocito

EN VIVO: Boca va a todo o nada frente a Cruzeiro
Copa Libertadores

EN VIVO: Boca va a todo o nada frente a Cruzeiro