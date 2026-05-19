Omar Benavidez y Javier Gil, los pilares del buen momento de Desamparados: vestuario feliz y un gustito a revancha

Sonríe Desamparados . El equipo sanjuanino atraviesa un buen momento y eso trae también resultados deportivos muy positivos. Mauricio Del Cero le cambió completamente la cara al equipo y hoy la historia es otra: fue protagonista desde el inicio, está dentro de los playoffs y ya abrochó la clasificación a la próxima competencia federal. Dos pilares del barrio Patricias Sanjuaninas pasaron por Entretiempo , el streaming deportivo de Tiempo de San Juan .

Haber conseguido la clasificación al Regional no solo trajo alegría a los hinchas víboras, sino que le dio respiro a un club que no venía pasándola bien en el último tiempo. Esto es sin duda el fruto a todo el trabajo que hicieron los técnicos de turno y plan de Del Cero, que volvió a posicionar al equipo como protagonista.

Sus jugadores saben muy bien todo lo que les costó y remarcaron el trabajo del equipo: "Venimos con un invicto de 17 partidos y esta era una oportunidad que se dio de poder ingresar directamente al Regional. Había que aprovechar el envión con el que veníamos y lo hicimos bastante bien. Nada es casualidad", dijo Omar Benavidez sobre lo importante que fue conseguir el boleto a la próxima competencia federal que otorga ascensos a la tercera categoría del fútbol argentino.

El delantero del Víbora también se refirió a lo mucho que significa haber vuelto a Desamparados para buscar la revancha de lo que pasó en Pergamino, cuando el elenco sanjuanino se quedó sin poder jugar el Federal A tras la derrota 1-0 frente a Ben Hur. "Volvés porque quedó eso pendiente. Uno siempre va por todo y más nosotros que quedamos ahí en la puerta. Hay que seguir intentando hasta que se consiga", expresó.

Captura de pantalla 2026-05-19 195220

Por su parte, Javier Gil manifestó que no lo ve como una revancha, sino como una nueva oportunidad que le da el fútbol: "Me tocó descender con Peñarol del Federal A (en 2023). Ahora estoy en otro club y enfocado. Se nos dio esto y hay que aprovechar".

Captura de pantalla 2026-05-19 195240

Por último, la dupla y pilares de Del Cero se tomó unos minutos para hablarle al hincha: "Sé la historia y la espina que tiene Desamparados, siempre hablamos con los compañeros sobre la presión que exige. El hincha también lo hace y es una forma de siempre mantenernos arriba. Tenemos que ir de a poco y ser pacientes. El club merece más", aseguró Gil.

En tanto, Benavidez, afirmó: "Ya nos conocemos y sé la deuda que hay con el club. El nivel de gente de la institución pide otra categoría".

Reviví el programa de Entretiempo: