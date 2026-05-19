Colón, en crisis: perdió con Desamparados, quedó afuera del Regional y ahora se quedó sin DT

El Merengue atraviesa horas agitadas luego de quedar sin chances de clasificar al próximo Regional Amateur. Tras la derrota frente a Sportivo Desamparados, este martes se confirmó la salida de Diego Navas y Jonathan Adaro de la conducción técnica del primer equipo.
La crisis golpea de lleno a Colón Junior. Después de perder un partido clave ante Desamparados y despedirse de toda posibilidad de acceder al próximo Regional Amateur, la dirigencia tomó la decisión de finalizar el ciclo de Diego Navas y Jonathan Adaro al frente del plantel de Primera División.
La noticia fue comunicada oficialmente por el club a través de un breve comunicado difundido en redes sociales. “Daniel Navas y Jonathan Adaro dejaron de ser los entrenadores del plantel de Primera División. El club agradece el compromiso y profesionalismo para con nuestra institución y desea éxitos en sus próximos desafíos”, expresaron desde la institución merengue.
Embed - Club Atlético Colón Junior on Instagram: " Comunicado El Club Colón Junior comunica que Daniel Navas y Jonathan Adaro dejaron de ser entrenadores del plantel de primera división. El club agradece el compromiso y profesionalismo para con nuestra institución y desea éxitos en sus próximos desafíos. #VamosMerengues #VamosColon"
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