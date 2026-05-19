Impensada polémica en Unión: la marca que vestía al Azul cruzó a la dirigencia

Lo que debía ser una jornada de pura celebración y renovación en el Club Atlético Unión de Villa Krause terminó destapando una olla a presión que nadie esperaba en el fútbol sanjuanino. En las últimas horas, el Azul de Rawson presentó con bombos y platillos su nueva indumentaria oficial de la mano de Santo Sport , la marca cordobesa que viene pisando fuerte y afianzándose en el ámbito local al vestir a varios clubes de la provincia. ¿Qué fue lo que pasó?

Durante el evento, la dirigencia dio a conocer el diseño de la flamante camiseta que el equipo utilizará durante esta temporada, además de exhibir toda la línea de abrigo e indumentaria de invierno que acompañará al plantel tanto adentro como afuera de la cancha. Sin embargo, los festejos duraron poco: la empresa Prisma, encargada de vestir al club hasta el momento, salió con los tapones de punta a cruzar a la comisión directiva a través de un comunicado cargado de munición pesada.

Desde Prisma no ocultaron su malestar y tildaron la decisión de la dirigencia como un golpe bajo que va en detrimento de la institución. "Hay decisiones que terminan perjudicando mucho más que un acuerdo comercial... Detrás de cada camiseta hubo inversión, compromiso y un enorme esfuerzo para jerarquizar al Club Atlético Unión de Villa Krause como la institución que merece ser", arrancó el duro descargo de la marca deportiva. El tono de la acusación subió rápidamente de temperatura al apuntar de lleno contra los motivos que habrían llevado a la mesa chica del Azul a romper el vínculo: "Por eso duele ver que, por priorizar intereses ajenos al club, se deje de lado la calidad, el respeto y los acuerdos construidos durante todo este tiempo". En esa misma línea, lanzaron una frase picante, disparando que "vestir a Unión no debería tratarse de hacer lo más barato, sino de estar a la altura de su historia y de sus hinchas".

Según explicaron textualmente desde Prisma, la firma mantiene un contrato plenamente vigente con la institución comunitaria hasta el 1 de octubre de 2026. A pesar del desplante público y de la presentación de la nueva marca competidora, aseguraron de forma contundente que planean seguir fabricando ropa para el club: "A pesar de todo, nuestro respeto por el club y su gente sigue intacto. PRISMA mantiene vigente su contrato con la institución y continuará desarrollando indumentaria oficial, cumpliendo con el compromiso asumido desde el primer día".

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Así presentó Unión la nueva marca deportiva:

Embed - Tierra Deportiva on Instagram: "EL AZUL SE VISTE DE SANTO Unión de Villa Krause presentó oficialmente su nueva indumentaria de la mano de la marca cordobesa Santo Sport, que continúa afianzándose en San Juan vistiendo a varios clubes del fútbol local. Durante el evento se dio a conocer la camiseta que utilizará el Azul en esta temporada, además de toda la línea de abrigo e indumentaria de invierno que acompañará al plantel dentro y fuera de la cancha. Una noche especial para el club y sus hinchas, que pudieron conocer la nueva piel del equipo de Villa Krause. @santosportindumentaria @cepstreaming @tierradeportiva_23" View this post on Instagram

Video gentileza: Tierra Deportiva.