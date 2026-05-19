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Mundial 2026: cuándo dará Lionel Scaloni la lista de los 26 convocados de la Selección Argentina

El DT campeón del mundo está terminando de definir la nómina final que defenderá el titulo de la Copa del Mundo 2022

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lionel Messi y Lionel Scaloni, en un entrenamiento de la Selección Argentina.

Lionel Messi y Lionel Scaloni, en un entrenamiento de la Selección Argentina.

La prelista de 55 jugadores que presentó Lionel Scaloni para la selección argentina marcó el paso previo a lo que será la nómina de 26 futbolistas que disputará el Mundial 2026 donde el equipo de Messi defenderá el título que consiguió en Qatar 2022. A diferencia de lo que sucedió con otros combinados nacionales, como fue el caso de Francia o Brasil, el técnico se tomó un tiempo más para definir a los representantes de la Albiceleste.

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Lo que hay que remarcar es que la fecha límite para dar a conocer a los convocados según el reglamento de la FIFA es el próximo sábado 30 de mayo. Dos días después, el 2 de junio, el ente que rige los destinos del fútbol en el mundo dará a conocer las nóminas oficiales de las 48 selecciones que disputarán el torneo a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá. Más allá de eso, es posible que Scaloni se anticipe y anuncie antes a sus 26 elegidos, como ya lo realizaron otras federaciones.

En la convocatoria preliminar, seis futbolistas de River Plate y cuatro de Boca Juniors figuran entre los seleccionados. El Millonario aportó a Santiago Beltrán, de gran presente, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno, mientras que el Xeneize sumó a Lautaro Di Lollo, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda. El medio local también está representado por Gabriel Rojas y Facundo Cambeses, ambos del Racing Club.

Hay que remarcar que la situación de los laterales es algo que preocupó al DT oriundo de Pujaro a lo largo de todo el ciclo post consagración en el Lusail aquel 18 de diciembre de 2022. Es más, varios de ellos llegarán con lo justo a la puesta a punto final de la preparación.

Entre las novedades de la nómina sobresalió Nicolás Capaldo, volante del Hamburgo SV de Alemania, quien nunca había sido citado previamente por Scaloni para un partido oficial o amistoso. Una situación similar se dio con Zaid Romero, zaguero del Getafe CF, formado en Godoy Cruz, y con Mateo Pellegrino, delantero del Parma.

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Además, Alejandro Garnacho, que recientemente pasó al Chelsea y suma pocos minutos en la Premier League, y Matías Soulé, destacado por su actuación en la Roma, forman parte de la lista que Scaloni entregó ante la requisitoria de la FIFA. Otro caso particular es el de Gianluca Prestianni, cuya sanción internacional por insultos homofóbicos a Vinicius en la Champions League no le impidió ser incluido tras su última aparición en amistosos frente a Mauritania y Zambia.

¿Cómo será la planificación de la Selección? A la espera que los futbolistas terminen de competir en sus respectivos clubes, una vez que eso suceda, se irán sumando al predio de la AFA en Ezeiza para luego viajar con destino a la concentración que el equipo tendrá en Kansas, donde hará base durante el tiempo que dure su participación en la Copa del Mundo.

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En la previa al estreno, Argentina se enfrentará a Honduras e Islandia el próximo 6 y 9 de junio, respectivamente, en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama. Estas regiones de los Estados Unidos cobijarán los últimos amistosos del vigente campeón del mundo antes de su estreno el próximo 16 de junio ante Argelia por la primera jornada del Grupo J en el Mundial 2026 en el estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL. Luego de eso, el plantel tendrá que viajar a Dallas para enfrentar a Austria (22 de junio), para luego cerrar la fase de grupos en la misma ciudad ante Jordania (27 de junio).

FUENTE: Infobae

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