Paso Cristo Redentor en crisis: camioneros se quejan del abandono, renunció el coordinador y se manejará desde Buenos Aires

Justo José Báscolo presentó su renuncia a la Coordinación Argentina del Paso Internacional Cristo Redentor ante el Ministerio del Interior . Esta decisión se produce en el marco de una crisis operativa y de mantenimiento que afecta al corredor bioceánico más importante entre Argentina y Chile , ubicado en la vecina provincia de Mendoza . El alejamiento del funcionario, quien ya había renunciado en una oportunidad anterior, ocurre apenas unas semanas antes de que comience el operativo de invierno, el período más complejo para el tránsito de alta montaña. Según la información publicada por el medio mendocino MDZ, el motivo de su salida sería la falta de respaldo por parte de las instituciones para resolver problemas de funcionamiento y fallas estructurales que se presentan hace meses.

Tras la salida de Báscolo, la administración del paso quedó bajo la responsabilidad de Carla Alburquerque, quien se desempeña como Directora Administrativa de Centro de Frontera. A partir de ahora, la toma de decisiones se concentrará en Buenos Aires . Mientras tanto, el estado del corredor muestra un deterioro evidente en sus instalaciones básicas y una falta de mantenimiento en puntos clave, como los caminos internos del complejo Roque Carranza y el Área de Servicios Integrados.

Enojo de camioneros

Los usuarios del paso internacional y los transportistas de carga vienen manifestando su descontento por las condiciones actuales de la infraestructura aduanera. Entre los reclamos más frecuentes se encuentran la presencia permanente de nubes de polvo y la existencia de baches profundos que dificultan el movimiento de camiones y vehículos particulares. Asimismo, se han registrado fallas en los servicios de limpieza y mantenimiento que son realizados por empresas tercerizadas, lo que ha empeorado la situación general del complejo fronterizo ante la inminente llegada del invierno y el intenso flujo de carga internacional hacia los puertos del Pacífico.

La Asociación Civil de Camioneros Unidos de Mendoza reaccionó con dureza ante la noticia y emitió un comunicado oficial. La entidad advirtió que el corredor se encuentra prácticamente acéfalo y criticó que esto ocurra justo cuando deben definirse los horarios de la temporada invernal. Los transportistas denunciaron que los accesos al complejo aduanero se encuentran en un estado intransitable y que la burocracia actual impide encontrar soluciones que agilicen el tránsito de mercaderías y personas.

Finalmente, el sector del transporte responsabilizó directamente a los funcionarios nacionales por el estado de abandono del Paso Cristo Redentor. La organización de camioneros señaló que, de no implementarse medidas urgentes para revertir el deterioro de la operatividad y la infraestructura, podrían iniciarse medidas de protesta en el corto plazo.