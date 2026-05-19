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Ojo con la trampa

Quiso completar el álbum del Mundial, transfirió más de $1 millón para comprar figuritas y terminó estafado

Un joven de 28 años denunció la situación en Mendoza. Advierten sobre sitios truchos que imitan a los oficiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Las estafas online por la venta de figuritas del Mundial ya dejaron víctimas con pérdidas millonarias. Sitios falsos y publicaciones en redes sociales aprovechan la fiebre por completar el álbum para engañar a compradores, en medio de una demanda que volvió a dispararse en todo el país.

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En Mendoza, un joven de 28 años se animó a denunciar que perdió $1.129.000 creyendo que compraba el álbum y una buena cantidad de figuritas por internet. El dato es impactante: esa cifra es lo que se calcula que cuesta llenar el álbum completo. Pero la ilusión terminó en pesadilla cuando, después de transferir el dinero, el supuesto vendedor lo bloqueó y nunca le mandó nada.

La modalidad se repite en todo el país y ya hay 20 sitios fraudulentos denunciados a nivel internacional, de los cuales 13 son de habla hispana. Los estafadores arman páginas web que imitan a la perfección a las oficiales de los fabricantes de figuritas. Cuando alguien busca en Google y entra sin mirar bien la dirección, puede caer en la trampa y terminar perdiendo su plata.

El periodista Federico Wiemeyer advirtió en Telenoche que el peligro no está solo en los sitios web: las redes sociales son el terreno favorito de los estafadores. Se hacen pasar por revendedores o distribuidores, piden transferencias y, una vez que reciben el dinero, bloquean a la víctima y desaparecen.

Consejos clave para no caer en la trampa

  • Revisar siempre la dirección web: las páginas oficiales terminan en .com, sin barras ni palabras raras después.
  • Nunca comprar por transferencia bancaria: los sitios oficiales solo aceptan tarjeta de crédito o billetera virtual. Si te piden transferencia o un alias, es señal de alerta.
  • Evitar las compras por redes sociales: Aunque pueda haber vendedores honestos, la mayoría de las estafas se dan por este canal.
  • No confiar en cuentas que parecen oficiales: Los estafadores copian logos y nombres para engañar a los compradores.

La pasión por las figuritas no se detiene, pero el consejo es claro: cuidado con dónde ponés la plata. Si vas a gastar para completar el álbum, asegurate de hacerlo en lugares seguros y no te dejes llevar por la desesperación de conseguir ese sobre que falta.

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