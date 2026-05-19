Quiso completar el álbum del Mundial, transfirió más de $1 millón para comprar figuritas y terminó estafado

Las estafas online por la venta de figuritas del Mundial ya dejaron víctimas con pérdidas millonarias. Sitios falsos y publicaciones en redes sociales aprovechan la fiebre por completar el álbum para engañar a compradores, en medio de una demanda que volvió a dispararse en todo el país.

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En Mendoza, un joven de 28 años se animó a denunciar que perdió $1.129.000 creyendo que compraba el álbum y una buena cantidad de figuritas por internet. El dato es impactante: esa cifra es lo que se calcula que cuesta llenar el álbum completo. Pero la ilusión terminó en pesadilla cuando, después de transferir el dinero, el supuesto vendedor lo bloqueó y nunca le mandó nada.

La modalidad se repite en todo el país y ya hay 20 sitios fraudulentos denunciados a nivel internacional, de los cuales 13 son de habla hispana. Los estafadores arman páginas web que imitan a la perfección a las oficiales de los fabricantes de figuritas. Cuando alguien busca en Google y entra sin mirar bien la dirección, puede caer en la trampa y terminar perdiendo su plata.

El periodista Federico Wiemeyer advirtió en Telenoche que el peligro no está solo en los sitios web: las redes sociales son el terreno favorito de los estafadores. Se hacen pasar por revendedores o distribuidores, piden transferencias y, una vez que reciben el dinero, bloquean a la víctima y desaparecen.

Consejos clave para no caer en la trampa

Revisar siempre la dirección web: las páginas oficiales terminan en .com, sin barras ni palabras raras después.

las páginas oficiales terminan en .com, sin barras ni palabras raras después. Nunca comprar por transferencia bancaria: los sitios oficiales solo aceptan tarjeta de crédito o billetera virtual. Si te piden transferencia o un alias, es señal de alerta.

los sitios oficiales solo aceptan tarjeta de crédito o billetera virtual. Si te piden transferencia o un alias, es señal de alerta. Evitar las compras por redes sociales: Aunque pueda haber vendedores honestos, la mayoría de las estafas se dan por este canal.

Aunque pueda haber vendedores honestos, la mayoría de las estafas se dan por este canal. No confiar en cuentas que parecen oficiales: Los estafadores copian logos y nombres para engañar a los compradores.

La pasión por las figuritas no se detiene, pero el consejo es claro: cuidado con dónde ponés la plata. Si vas a gastar para completar el álbum, asegurate de hacerlo en lugares seguros y no te dejes llevar por la desesperación de conseguir ese sobre que falta.