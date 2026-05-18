Liberaron a Chelo, el ex cantante de Green, que estaba preso por una denuncia de abuso sexual

La Justicia liberó a Adrián Marcelo Torres, conocido como "Chelo", líder de Grupo Green, quien está imputado por "abuso sexual con acceso carnal agravado" contra la influencer Angélica Escalante, conocida en redes como "Dulce Lilian".

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El cantante había sido detenido el 11 de marzo en la localidad bonaerense de Villa Fiorito y recuperó la libertad en las últimas horas.

El abogado de la denunciante, Ignacio Barrios, pidió de inmediato la prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías de La Matanza. "Estamos frente a una conducta reiterada, no a un episodio aislado", afirmó.

Uno de los puntos que más indignación generó en el entorno de la víctima es que Torres habría actuado junto al Grupo Green en un evento en el barrio porteño de La Boca, cuando ya existía un pedido de preventiva en su contra y el expediente seguía en trámite.

La fiscal Lorena Pecorelli reunió durante la investigación imágenes de cámaras de seguridad, chats, audios y prendas enviadas a peritajes genéticos.

Antecedente

Fuentes judiciales confirmaron que "Chelo" Torres tiene una condena previa por abuso sexual agravado contra una menor, dictada en 2009. Por ese caso estuvo preso en distintas cárceles bonaerenses hasta recuperar la libertad en 2012.

El pedido de prisión preventiva se apoya en la gravedad del delito imputado, los antecedentes y el riesgo procesal que implica que el acusado permanezca en libertad mientras continúa la investigación.