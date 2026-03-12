jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Terrible

Detuvieron a "El Chelo" del Grupo Green, acusado de violar a una influencer de la cumbia

El cantante fue detenido en la madrugada de este jueves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Adrián Marcelo Torres, “El Chelo”, cantante del Grupo Green y un ícono de la cumbia argentina, fue detenido en la madrugada de este jueves, acusado de violar a una mujer de 43 años a comienzos de esta semana.

Lee además
explota la cartelera: las tres peliculas que se estrenan en san juan y que prometen ser furor
Imperdibles

Explota la cartelera: las tres películas que se estrenan en San Juan y que prometen ser furor
gran hermano: expulsaron a una participante por dichos racistas contra una companera
Sin vuelta atrás

Gran Hermano: expulsaron a una participante por dichos racistas contra una compañera

El arresto fue realizado en la casa de Torres en Villa Fiorito, en medio de una investigación a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza. La Policía Bonaerense allanó el lugar. La indagatoria al músico se espera en las próximas horas.

La víctima, conocida públicamente como Dulce Lilian, se dedica a las transmisiones en redes sociales como TikTok con artistas tropicales. Declaró este miércoles ante la fiscal Pecorelli, donde ratificó los contenidos de su denuncia, presentada a comienzos de la noche del martes en la Comisaría de la Mujer de San Justo.

En paralelo, entregó la ropa interior que vistió durante la noche del hecho al Cuerpo Médico de la Bonaerense y atravesó una revisión médica. La ropa interior será peritada en busca del material genético del acusado, confirmaron fuentes del caso a Infobae. El Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza también prohibió que Torres se acercara a su denunciante.

Seguí leyendo

Gran Hermano se encamina a expulsar a una participante por xenofobia

Escarlata presenta su nuevo álbum "Vi centellas en tu almohada" en el Chalet Cantoni

Dispararon la propiedad de Rihanna con ella dentro: identificaron a la mujer que lo hizo

Luciano Castro habló de su separación de Siciliani y reveló que tuvo depresión: "Por suerte pedí ayuda"

Marley y Vicky Xipolitakis, de visita para grabar los encantos sanjuaninos

El lujoso festejo de cumpleaños de la China Suárez en un yate: las fotos

Netflix: estas son las 10 series más vistas de 2026 en Argentina, algunas de la lista sorprenden

Kylian Mbappé y Ester Expósito, muy cerca: los vieron salir de un hotel de París

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
gran hermano: expulsaron a una participante por dichos racistas contra una companera
Sin vuelta atrás

Gran Hermano: expulsaron a una participante por dichos racistas contra una compañera

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Ricardo Díaz, durante la audiencia de este miércoles.
Tribunales

Un acosador de menores volvió a caer, ahora por tener material sexual infantil: pasará más de 6 años preso

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Declaraciones

El Ceo de Pachón salió a calmar los ánimos y bajó las expectativas sobre la mina sanjuanina

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

Te Puede Interesar

Acueducto Gate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueducto Gate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Por Redacción Tiempo de San Juan
El pasado enero se puso en servicio la estación transformadora San Juan Sur en Sarmiento.
Más que cables

El EPRE advierte que el crecimiento de San Juan demanda obras de gasoductos y estaciones transformadoras

El gobernador Marcelo Orrego junto a funcionarios y empresarios en el evento de cierre de la Argentina Week 2026, en Nueva York.
Visita oficial

Orrego participó del cierre de la Argentina Week en Nueva York junto a empresarios e inversores

Gioja en Off the Record: del problema más grande de Orrego es Milei al sería un error que Uñac sea candidato en 2027 video
Off the Record

Gioja en Off the Record: del "problema más grande de Orrego es Milei" al "sería un error" que Uñac sea candidato en 2027

Una imponente escena sorprendió durante la mañana de este miércoles en el cielo sanjuanino. Decenas de aves carroñeras se arremolinaron sobre el Parque Provincial Presidente Sarmiento.
Una sorpresa

El impactante espectáculo de aves carroñeras que se vio en el cielo sanjuanino