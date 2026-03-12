jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Energía para el cobre

Cómo siguen las tensiones empresarias en San Juan mientras se define el futuro de la línea de 500 kV

La prioridad de uso de la capacidad eléctrica que la Nación otorgó al megaproyecto Vicuña en San Juan encendió un fuerte malestar en el sector y abrió un frente de disputa con Los Azules.

Por Elizabeth Pérez
Vicuña (a la derecha) y Los Azules son hoy los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan. La prioridad de uso de la línea de 500 kV desato un choque entre ambos gigantes.&nbsp;

Vicuña (a la derecha) y Los Azules son hoy los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan. La prioridad de uso de la línea de 500 kV desato un choque entre ambos gigantes. 

En los despachos más encumbrados del sector minero sanjuanino, aseguran que por estos días no se habla de otra cosa. La Resolución Nº 079/26 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que le otorgó al megaproyecto Vicuña una prioridad del 90% sobre la capacidad de transporte eléctrico en el norte de San Juan por los próximos 25 años ha generado una verdadera batalla por el control de la energía en la cordillera.

Lee además
El proyecto Los Azules formalizó ante el ENRE su oposición a la prioridad otorgada a Vicuña sobre la línea de 500 kV. La respuesta de Vicuña. 
Conflicto en San Juan

Se viene una ola de presentaciones en rechazo a que la línea eléctrica de 500 kV esté en manos de una minera
El proyecto Los Azules formalizó ante el ENRE su oposición a la prioridad otorgada a Vicuña sobre la línea de 500 kV. La respuesta de Vicuña. 
Nueva pulseada en San Juan

Los Azules formalizó su oposición ante el ENRE por la línea de 500 kV, denunció "extralimitación" a favor de Vicuña y hubo respuesta

En la Cámara Minera que agrupa a las empresas operadores no hay declaraciones oficiales, y aunque intentan poner paños fríos, los roces entre dos empresas -Vicuña y Los Azules- son evidentes.

¿Grieta o "escenario inusual"?

"No hay grieta, hay falta de gimnasia en planificación y estamos ante un escenario nuevo", repite como un mantra un referente que camina los pasillos de la cámara. Pero puertas adentro reconocen que el clima está espeso.

El eje del conflicto es la línea de 500 kV, una obra de infraestructura clave para que los grandes proyectos de cobre sanjuaninos puedan funcionar. El estado nacional bajo la gestión de Milei dejó de financiar la obra pública, incluidas las líneas eléctricas y desreguló el mercado. Ante la ausencia estatal, Vicuña (que integra a los proyectos Josemaría y Filo del Sol) decidió tomar la iniciativa.

Amparados en las reformas de la Ley Bases y el Decreto 450, propusieron desembolsar entre 400 y 500 millones de dólares para readecuar la estación transformadora Nueva San Juan a 500 kV, montar una ET cero kilómetro de 500 en Rodeo y construir desde allí una línea que llegue hasta sus proyectos.

El "premio" por poner la plata es la prioridad de despacho sobre esa nueva capacidad, tal como dice el nuevo decreto nacional. Y ahí es donde saltaron las chispas.

El enojo de Los Azules y el "fuego amigo"

Desde el entorno de Los Azules, el malestar no se ocultó. Ya presentaron una oposición formal contra la resolución 079/26, argumentando que se le otorga una "ventaja desproporcionada" a la operadora de Vicuña.

En los pasillos se dice que el CEO de Los Azules, Michael Meding, habría tenido un intercambio directo con el CEO de Vicuña, Ron Hochstein, durante la feria minera de Toronto. Nadie lo confirma oficialmente, pero el comentario corre con insistencia.

No obstante, desde el ambiente empresario local prefieren decir que "los enojos son de las personas y no de las empresas" para evitar que la sangre llegue al río.

"Lo que se está discutiendo es quién tiene la llave de la energía para los próximos 25 años", confesó una fuente de otra operadora que mira la pelea desde la tribuna.

Para Vicuña en cambio, no hay exclusividad, sino un procedimiento técnico lógico: el que invierte en ampliar la red tiene derecho a usar ese "plus" de energía que él mismo generó.

Jugadores en las sombras y el factor político

En el ambiente minero coinciden en que la pelea está, por ahora, circunscripta a estos dos gigantes. "Más jugadores no hay, ni se meten", aseguran por lo bajo, confirmando que el conflicto ha quedado reducido a un "choque" exclusivo entre Vicuña y Los Azules.

El resto de las operadoras ha optado por el silencio o la cautela. Barrick, la gigante que en asociacion con la china Shandong Gold manejan la mina de oro Veladero, evitaron pronunciarse sobre el tema aunque están en la Cámara Minera.

El caso más paradigmático es el de Glencore que tiene en sus manos el proyecto El Pachón: aunque en el sector se rumorea que sus técnicos coinciden con los argumentos de Los Azules, la empresa decidió no alinearse públicamente ni oponerse a la resolución, aunque fue consultada por este medio.

¿La razón? Sus conveniencias técnicas son otras, dicen en el sector, ya que planean construir su propia línea eléctrica independiente y no ven necesidad de "embarrarse" en una disputa que, por ahora, solo les pertenece a sus vecinos de cordillera.

También están los intendentes: Los jefes comunales de Iglesia, Calingasta, Jáchal y Ullum ya se pusieron en estado de alerta o interpusieron acciones, temiendo que la pelea empresarial termine demorando obras clave para sus comunidades.

Y no falta el factor político: algunos operadores advierten que este "chispazo" podría escalar y llegar al Congreso de la Nación. No descartan que algún sector de la oposición decida iniciar un debate regulatorio en poco tiempo.

La infraestructura: el verdadero cuello de botella

Más allá de los jugadores de la pelea un operador señaló que lo que ha encendido esta tensión es que el sector enfrenta un escenario inédito. "La plata no está en el Estado, está en las empresas", reconocen en off algunos referentes del sector eléctrico. El problema es cómo coordinar a gigantes mineros que tienen "tiempos diferentes" para proyectos de cobre similares.

Por ahora, la prioridad de uso de la energía en la cordillera sigue siendo para algunos una disputa técnica cargada de "emocionalidad, pero solo de personas”, según su punto de vista. Esta semana el ente regulador local -el EPRE-, que fue el primero que se enfrentó al organismo público nacional y solicitó debatir el asunto en audiencia; confirmó que el ENRE hará una convocatoria pública pronto.

Allí será el próximo round de una batalla que recién comienza y que, en el fondo, define quién controlará la energía necesaria para desarrollar el nuevo ciclo del cobre en San Juan.

Temas
Seguí leyendo

Las divertidas fotos que compartió Vicky Xipolitakis de su paso por San Juan junto a Marley

Explota la cartelera: las tres películas que se estrenan en San Juan y que prometen ser furor

El EPRE advierte que el crecimiento de San Juan demanda obras de gasoductos y estaciones transformadoras

Conflicto docente en San Juan: maestros de Iglesia y Jáchal cortaron el acceso a la mina Veladero

San Juan aumentó sus exportaciones en un 11%: minería y productos químicos, los sectores que se destacaron

Escarlata presenta su nuevo álbum "Vi centellas en tu almohada" en el Chalet Cantoni

Asignaciones familiares: en San Juan se simplificaron los trámites para docentes

El Ceo de Pachón salió a calmar los ánimos y bajó las expectativas sobre la mina sanjuanina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El álbum de fotos de Vicky Xipolitakis y Marley en San Juan.
Color y paisajes

Las divertidas fotos que compartió Vicky Xipolitakis de su paso por San Juan junto a Marley

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Declaraciones

El Ceo de Pachón salió a calmar los ánimos y bajó las expectativas sobre la mina sanjuanina

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

La familia denunciante es de la villa cabecera de Caucete.
Estafa y ¿apriete?

Una familia caucetera denunció que le robaron cheques y después aparecieron tres "cobradores" por una deuda de $50.000.000

Te Puede Interesar

Vicuña (a la derecha) y Los Azules son hoy los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan. La prioridad de uso de la línea de 500 kV desato un choque entre ambos gigantes. 
Energía para el cobre

Cómo siguen las tensiones empresarias en San Juan mientras se define el futuro de la línea de 500 kV

Por Elizabeth Pérez
Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

El álbum de fotos de Vicky Xipolitakis y Marley en San Juan.
Color y paisajes

Las divertidas fotos que compartió Vicky Xipolitakis de su paso por San Juan junto a Marley

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Susana Laciar abrió las sesiones en Capital: señaló la baja en la copartición y lanzó un súper programa de seguridad con botones antipánico
Discurso

Susana Laciar abrió las sesiones en Capital: señaló la baja en la copartición y lanzó un súper programa de seguridad con botones antipánico