El EPRE advierte que el crecimiento de San Juan demanda obras de gasoductos y estaciones transformadoras

El vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad ( EPRE ), Roberto Ferrero, planteó un escenario donde la infraestructura energética debe anticiparse a la demanda para sostener el crecimiento de San Juan . Ferrero remarcó que la provincia no parte de cero en materia eléctrica, pero advirtió que las proyecciones de desarrollo exigen una planificación estratégica que incluya obras de gran envergadura tanto en transporte eléctrico como en provisión de gas. "Para que el desarrollo económico sea una realidad tiene que haber electricidad. Electricidad, la energía no puede ser un freno de mano de la economía. Y para que eso se haga hay que planificar porque estas obras no se hacen de un año para el otro", afirmó el funcionario sobre la visión de largo plazo que maneja el organismo.

Dentro de este esquema, se destaca la duplicación de la capacidad de la Estación Transformadora Nueva San Juan, una obra que se financia con el aporte de los usuarios y que busca garantizar el servicio por los próximos 15 años. Ferrero, en diálogo con Canal 13 San Juan, señaló que estas previsiones son fundamentales porque la provisión de equipos claves, como los transformadores de gran potencia, puede demorar hasta tres años. Sin embargo, el escenario de solidez del sistema provincial requiere, según su visión técnica, ir más allá de los cables de alta tensión.

El funcionario planteó que una de las obras más importantes, aunque debatible desde la perspectiva ambiental de las energías renovables, es la ampliación del gasoducto que llega desde Mendoza para instalar generación térmica en la zona de Cañada Honda. Al respecto, Ferrero sostuvo que "la seguridad del abastecimiento en el caso de las renovables no convencionales exige tener algo de respaldo que sea firme, porque recordemos que las renovables no convencionales son intermitentes y variables. Intermitentes porque todas las noches no hay sol y no hay generación. Hay que tener algo firme y algo firme es gas". Esta propuesta busca compensar la variabilidad solar y la incertidumbre de la generación hidroeléctrica en contextos de crisis hídrica.

Minería y el aporte a la infraestructura provincial

El desarrollo de grandes proyectos mineros también forma parte central del debate sobre el transporte de energía en extra alta tensión. El funcionario ratificó que el EPRE pidió una audiencia pública ante el ENRE para discutir los términos de acceso a la capacidad de transporte de estas empresas, asunto que quedó en medio de un tironeo político, y dijo que buscan proteger los derechos de los usuarios locales que financiaron las líneas troncales existentes.

Ferrero recordó que la Ley Provincial 1181-A establece que los emprendimientos mineros deben realizar aportes para obras que trasciendan la vida útil de sus propios proyectos.

Sobre la postura del organismo, el vicepresidente detalló que "el desarrollo de la industria minera tiene que acompañar el desarrollo de la economía en general y la economía en general necesita de obras de infraestructura eléctrica para abastecerse. Estas líneas o parte de estas líneas han sido hechas con esfuerzo de los sanjuaninos, hay que retribuir ese esfuerzo y esa retribución se vería reflejada en obras que beneficien a los usuarios en general".

El objetivo es que las ampliaciones financiadas por privados no solo atiendan su propia demanda, sino que dejen un beneficio tangible para el sistema eléctrico provincial.

Sanciones a la distribuidora y calidad del servicio

En cuanto al desempeño de la empresa distribuidora de energía Naturgy, Ferrero confirmó que se aplican sanciones automáticas cada semestre cuando se superan los estándares de cortes permitidos en el contrato de concesión. Las multas correspondientes al segundo semestre de 2025 son el resultado de deficiencias detectadas en la calidad del servicio.

El funcionario aclaró que el propósito de estas medidas no es meramente recaudatorio, sino que funciona como un incentivo para la inversión.

Ferrero describió la lógica detrás de estas penalizaciones señalando que "el objetivo de la aplicación de sanciones no es un beneficio económico, porque si uno mira cuánto significa la multa en la factura no mueve la aguja a cada usuario. Ahora, a la empresa le representa una señal importante que la tiene que incentivar a invertir. La empresa como empresa saca la cuenta: ¿qué me conviene? ¿Invierto o pago la multa?". Según esta perspectiva, la reducción de los cortes y de su duración depende directamente del compromiso de inversión de la compañía.

Tarifas y el nuevo esquema de ajuste por salarios

Respecto a la situación tarifaria, el EPRE dispuso un incremento promedio del 10,5% en las facturas a partir de los consumos de marzo. Esta medida buscó evitar que el ajuste coincidiera con los meses de mayor consumo energético de verano, utilizando recursos del fondo de contención tarifaria para equilibrar el impacto en el bolsillo de los ciudadanos. El funcionario destacó que este aumento se encuentra significativamente por debajo de los índices de inflación.

Para los próximos meses, se ha establecido un mecanismo de evaluación semestral que prioriza la capacidad de pago de los trabajadores. Ferrero concluyó explicando que "si las variaciones de costos están por debajo de las variaciones salariales, ese costo pasa a tarifa. Si las variaciones de costos están por arriba de las variaciones salariales, vamos a audiencia y charlamos y revisamos. Lo que se garantiza es que lo que presenta la factura de la luz respecto de mi salario sea siempre la misma proporción".