La inflación fue de 2,9% en febrero y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

La inflación en febrero fue de 2,9%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que implicó el mismo número que marcó en enero. Con ello, en los últimos 12 meses, la variación fue de 33,1% y en lo que va del año acumula una suba de 5,9 por ciento. Cuando la expectativa por parte del presidente Javier Milei es que luego de marzo comience el sendero a la baja del indicador para que en julio-agosto comience con cero.

De acuerdo con los datos del Indec, ya son diez meses consecutivos sin registrar una desaceleración mensual en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que viene aumentando de manera sostenida desde el 1,5% registrado en mayo de 2025. Además, las estadísticas verifican que la variación interanual del IPC aumentó por cuarto mes seguido.

La mayor suba mensual correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 6,8%, impulsada por incrementos en las tarifas de servicios públicos y cambios en los criterios para otorgar subsidios en varias provincias. Alimentos y bebidas no alcohólicas ocupó el segundo lugar, con una variación de 3,3 por ciento.

En cuanto al impacto sobre el índice regional, Alimentos y bebidas no alcohólicas lideró la incidencia mensual, debido principalmente al alza en carnes y sus derivados, salvo en la región patagónica, donde la mayor influencia provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las divisiones que menos variaron en febrero de 2026 fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, con un 0,6%, y Prendas de vestir y calzado, que no mostró cambios. Entre las categorías, los precios Regulados encabezaron los aumentos con 4,3%, seguidos por el IPC núcleo, que no contempla estacionales ni regulados, con 3,1%, mientras que los productos Estacionales registraron una baja de 1,3 por ciento.

El mercado y el Gobierno estaban atentos a la publicación del Indec, ya que marcará el tono de las discusiones sobre precios, salarios y contratos en el inicio del 2026. Pero las proyecciones de consultoras privadas no anticipan variaciones significativas respecto al mes anterior y, de acuerdo a estas proyecciones, el indicador se iba a ubicar entre 2,8% y 3 por ciento.

Entre las consultoras, la proyección más optimista correspondía a Analytica, que estima un IPC de 2,8% para febrero, lo que implicaría una desaceleración mínima de 0,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mes anterior. En el otro extremo, Eco Go preveía una inflación de entre 2,9% y 3 por ciento. Similar a la consultora de C&T, que acertó con el 2,9 por ciento.

El dato de inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publicado por la Dirección General de Estadística y Censos porteña esta semana, había generado cierta ilusión respecto a la nacional. Según el informe oficial, la inflación en CABA alcanzó 2,6% en febrero, lo que reflejaba una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales respecto a enero. Los rubros con mayor incidencia fueron Alimentos y Bebidas no alcohólicas (con 5,76 puntos porcentuales sobre el nivel general) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (con 5,34 puntos). El rubro Transporte sumó 2,95 puntos porcentuales a la variación total, impulsado por los ajustes en boletos de colectivos y subtes.

Detrás del IPC nacional puede haber cuestionamientos, dada la decisión que tomó el Gobierno a principios de año de no cambiar la fórmula de inflación. Esta modificación conllevaba la actualización de la canasta de consumos de 2004 por la de 2017/2018, y con ello, que los servicios tengan más peso que los bienes, en un contexto de cambio del esquema de subsidios. El Gobierno justificó la postergación al afirmar que la modificación se implementará cuando se consolide la desaceleración de precios. Proyectan que esto ocurrirá en julio o agosto.

“El cambio debía realizarse una vez terminado el proceso de desinflación”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo. A la vez, el funcionario nacional explicó que hubo diferencias sobre el momento adecuado para avanzar con la modificación. “Marco (Lavagna) consideraba que para enero eso ya podía estar”, señaló. Fue el presidente Milei quien afirmó que la inflación retomará su tendencia descendente después del primer trimestre, aunque analistas privados advierten sobre la persistencia de presiones inflacionarias.

