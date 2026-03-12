Amenaza de bomba en el Congreso: Fuerte operativo de seguridad

Una amenaza de bomba generó este jueves un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso , donde las fuerzas policiales y especialistas en explosivos realizaron un amplio despliegue preventivo para descartar la presencia de artefactos peligrosos.

“Se escuchó una modulación por amenaza de bomba” , indicaron fuentes policiales. Por el operativo trabajaban en el lugar los Bomberos de la Policía Federal.

Las fuentes indicaron que “se realizó una minuciosa inspección que arrojó resultado negativo”.

La amenaza se detectó vía trunking, que consiste en la intercepción del sistema de radiocomunicaciones móviles, lo que generó un llamado al 911.__IP__

La intercepción ingresó por la Policía Bonaerense, que dio aviso a la Ciudad y, finalmente, a la Policía Federal por pertenecer el Congreso a la jurisdicción de esa fuerza. No hubo evacuación porque se trató de un sector exterior del Congreso.