Tras el escándalo, el presidente de Juventud Zondina reconoció: "Con estas cosas el club queda un poco manchado"

El fútbol sanjuanino volvió a quedar en el centro de la escena, luego de que Juventud Zondina y Sportivo Peñarol protagonizaron un hecho violento durante el partido de Cuarta División. Tras el escándalo, el presidente de la institución zondina habló con Tiempo de San Juan : la "mancha" que le queda al club, el consejo a los árbitros y el trabajo silencioso que hacen puertas adentro para sacar a los violentos de las canchas.

Un grave episodio de violencia sacudió este miércoles al fútbol formativo sanjuanino durante un partido de Cuarta División entre Juventud Zondina y Sportivo Peñarol, correspondiente a la quinta fecha del torneo de la Liga Sanjuanina. El encuentro, disputado en Zonda, terminó en una pelea entre futbolistas de ambos equipos.

Según informó el medio Línea de 4, el conflicto se originó sobre el final del partido, cuando el conjunto chimbero convirtió el segundo gol prácticamente a los 45 minutos del segundo tiempo. Tras el tanto comenzaron discusiones entre los jugadores que rápidamente escalaron a empujones, golpes y corridas dentro del campo de juego.

Ante esta situación, Andrés Villalobo, la autoridad máxima del club de Zonda habló con Tiempo de San Juan. En primera instancia dijo que el duelo marchaba tranquilo hasta que la terna arbitral no pudo controlar la situación: "Sabemos que la violencia no está tan solo en la cancha. Esto nos termina manchando un poco como institución, porque el título de todo es 'el club de Zonda'".

Sobre cómo actuaron los jugadores, se refirió que hubo falta de autoridad de los jueces: "Se pegó muchísimo y al árbitro se lo trató como en el fútbol callejero. Ellos tienen que parar todo eso, después nadie va a respetar a nadie".

Estas cosas no le hacen bien a nadie; nosotros le damos charlas con psicólogos a los chicos cada mes para que esto mejore

En los próximos días se resolverá el informe del árbitro, que será elevado al Tribunal de Disciplina de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Ese documento será clave para determinar responsabilidades y definir posibles sanciones para los jugadores involucrados en los incidentes.