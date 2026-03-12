La Federación Española propuso una nueva sede para la Finalissima ante la Selección argentina

La Real Federación Española de Fútbol propuso al propuso al estadio Santiago Bernabéu como sede para la Finalissima ante la Selección argentina. Esto se debe a la incertidumbre sobre la posibilidad de que el partido se lleve a cabo en Qatar por la guerra en Medio Oriente.

La guerra en la región, marcada por los recientes bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán, ha dejado en suspenso todos los eventos deportivos en Oriente Medio . Desde el 1 de marzo, Qatar optó por paralizar sus competiciones por motivos de seguridad, lo que obligó a buscar soluciones urgentes para el duelo entre los campeones de Europa y América.

El partido entre España y Argentina, programado para el 27 de marzo, no podrá disputarse en Qatar debido al conflicto bélico, lo que ha llevado a la RFEF a ofrecer el estadio Santiago Bernabéu como sede. La Asociación de Fútbol Argentino no descarta la opción madrileña y, aunque falta la confirmación oficial, la UEFA debe recibir el visto bueno de Qatar antes de hacer el anuncio. La fecha del partido se mantiene.

En el centro de la negociación está el compromiso previo con Qatar, que incluía “grandes cifras” en juego, una apuesta ahora tambaleante a causa de la guerra. Mientras tanto, las partes implicadas continúan sus gestiones, pero la posibilidad de Madrid gana fuerza en la carrera para salvar el enfrentamiento de campeones.

Otras opciones para albergar el partido

De esta forma, Madrid podría albergar el enfrentamiento entre la selección española y la argentina, pero no es la única opción que se ha barajado en los últimos días, sobre todo si se opta por un terreno neutral en lugar de España.

Según el diario Sport, Londres es una de las alternativas que suenan con más fuerza. El mítico estadio de Wembley no está disponible en esas fechas, pero la ciudad cuenta con varios recintos adecuados para un choque de estas características.

Entre las sedes descartadas, según este diario deportivo, destaca el Hard Rock Stadium de Miami, ocupado en esa fecha por el Miami Open de tenis, lo que imposibilita que la ciudad opte a albergar el encuentro. Además, Marruecos ha presentado una oferta formal para acoger el partido, pero la federación española la ha rechazado por las tensiones derivadas de la candidatura conjunta de España y Portugal al Mundial 2030.

La ‘Finalissima’ es un partido que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa, aunque solo se ha disputado en tres ocasiones. La primera ocasión fue en 1985, cuando Francia derrotó 2-0 a Uruguay en el Parque de los Príncipes de París. La segunda edición tuvo lugar en 1993, con el triunfo en la tanda de penaltis de Argentina sobre Dinamarca tras igualar 1-1 en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. El último encuentro se disputó el 1 de junio de 2022, en el estadio de Wembley, y enfrentó a Argentina e Italia. Los albicelestes se impusieron por 3-0.